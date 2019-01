Simeone «L'eliminatòria està oberta, al cinquanta per cent per a cada equip»

Per no trencar amb la rutina dels cops que li ha tocat xerrar a Montilivi, Diego Simeone va protagonitzar una roda de premsa força breu. Sec i sense dir gaire res quan se li va preguntar pel mercat d'hivern, un recurs bastant utilitzat per alguns dels periodistes que van tenir el torn de paraula, es va estendre més per parlar del partit i per valorar l'eliminatòria de vuitens. Creu que està «oberta» amb l'empat de l'anada, i considera que ara mateix, tant Girona com Atlètic tenen «un cinquanta per cent» d'opcions de classificar-se.

No es va mostrar gens sorprès amb el que va veure ahir, quan tot i jugar amb els titulars, va topar contra un rival que presentava un onze experimental. «El Girona és un equip important que està fent bé les coses. A més, aquí tots els partits són complexos». Dels d'Eusebio, va destacar-ne el seu «perill» al contracop, alhora que aplaudia, sobretot, la segona part dels seus. «Hem sigut més regulars i hauríem pogut guanyar», va dir. Al final, 1-1. «El resultat ho deixa tot obert, l'eliminatòria està al cinquanta per cent». Per a Simeone, el vent no era pas «una excusa» i assegurava que els jugadors havien «resolt bastant bé» aquest contratemps.