Les penyes es preparen per encoratjar l'equip diumenge contra el Sevilla M

Amb quatre jornades i 12 punts en joc, l'afició del Girona es resisteix a llençar la tovallola. Ha costat molt arribar a Primera i no pensen abandonar l'equip a la primera que van mal dades amb l'equip en zona de descens. És per això que diumenge al migdia han organitzat una rebuda especial a la plantilla abans del partit contra el Sevilla a Montilivi (14:00). Les penyes fan una crida a l'afició perquè sigui a les 12:00 a l'estadi i mostri el seu suport i ànims cap als jugadors abans del partit.

El missatge de la trobada és "Estem tocats però no pas enfonsats. Si per una cosa ens caracteritzem els gironins és per treure l'orgull en els moments complicats. Ara més que mai, l'equip ens necessita".