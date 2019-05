Una altra lesió deixa fora de combat Douglas Luiz

Per si no n'hi hagués prou amb l'absència per sanció, Marc Muniesa, un dels millors homes contra el Sevilla diumenge passat (1-0), Eusebio Sacristán veu com les lesions tornen a fer-li la guitza en el tram decisiu de la temporada i el deixen sense un altre dels jugadors importants. Ahir mateix, el club confirmava que Douglas Luiz pateix una lesió als isquiotibials i serà baixa per jugar diumenge a Getafe (12.00). Una absència destada, sens dubte, per al tècnic castellà, que gairebé sempre que ha estat disponible ha comptat amb el brasiler. Sense anar més lluny, davant el Sevilla va fer un dels seus millors partits des que és al Girona, exhibint una capacitat de robar pilotes inèdita i evitant les habituals pèrdues infantils. Va ser durant el partit que Douglas Luiz va lesionar-se. La baixa del brasiler obre la porta de l'onze a Aleix Garcia si és que Eusebio no decideix fer algun invent. En aquest sentit, amb Muniesa sancionat, la possibilitat d'avançar el lloretenc al pivot queda descartada.

No té sort Douglas Luiz aquesta temporada amb les lesions. Sense la confiança de Machín la temporada passada, el brasiler ha vist com enguany els problemes físics l'han apartat dels terrenys de joc quan més bé estava o quan començava a tenir continuïtat. De fet, el brasiler ha estat titular en tres dels últims quatre triomfs del Girona (Reial Madrid, Vallecas i Sevilla). L'actual és la tercera lesió muscular que pateix el migcampista cedit pel City aquest curs. Després de tornar a última hora a l'estiu, Douglas Luiz va entrar a l'equip a la 4a jornada contra el Celta (3-2) i no en va sortir fins la primera lesió muscular (finals d'octubre). La dolència li va fer perdre's quatre partits (els triomfs a València i Cornellà i els empats amb Leganés i Atlètic de Madrid a Montilivi). Un cop recuperat li va costar entrar a l'onze i no s'hi va consolidar fins al triomf al Santiago Bernábeu contra el Reial Madrid (1-2).

El brasiler, llavors, va encadenar el seu millor moment amb l'empat contra la Reial i el triomf a Vallecas (0-2), però una altra lesió muscular al primer minut d'entrar al camp durant la Supercopa de Catalunya contra el Barça a Sabadell va frenar-lo altre cop. Douglas Luiz es va perdre tres partits més per lesió (València, Leganés i Athletic) i, a més a més, va veure la cinquena groga contra l'Espanyol, cosa que li va fer perdre's el duel contra el Vila-real. Titular a Vigo i suplent a Valladolid, amb dues actuacions més que discretes tant individual ment com col·lectivament, Eusebio va confiar en ell per a la final contra el Sevilla i va respondre. Tanmateix, el bon paper de Douglas Luiz no podrà tenir continuïtat arran de la tercera lesió muscular del curs del brasiler. Qui sap si pot haver dit adeu a la temporada. El Girona es va limitar a informar que «l'evolució d'aquesta afectació determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup».



Aleix Garcia o 3-5-2

Sense Douglas Luiz i sense Muniesa, Aleix Garcia té molts números per tornar a l'onze. El d'Ulldecona en va sortir arran de la derrota a Vigo i va quedar-se fora de la llista per Valladolid. Tot i això, contra el Sevilla, Eusebio hi va comptar a la segona part. L'altra alternativa seria tornar al 3-5-2 amb l'entrada d'un tercer central deixant Pere Pons i Àlex Granell al pivot i Borja García i Portu per darrere de Cristhian Stuani.