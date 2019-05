Mojica rep l'alta mèdica i ja està a disposició d'Eusebio

El carriler del Girona Johan Mojica ha rebut l'alta mèdica i ja torna a estar a disposiciô del cos tècnic per afrontar els dos últims partits de la temporada, contra el Llevant i l'Alabès, on hi haurà en joc, ni més ni menys, que la permanència a Primera divisió. Així ho ha comunicat el club aquest matí abans de l'entrenament a La Vinya en un tuit: "Ja el tenim a punt!!!! Una gran notícia per començar el dia. Mojica té l'alta i ja està a disposició del cos tècnic".





Ja el tenim a punt !!! ????



?? Una gran notícia per començar el dia ??



? Mojica té l'alta i ja està a disposició del cos tècnic. ????????#GironaFC #buenosmodales pic.twitter.com/VHOILgRc9T — Girona FC (@GironaFC) 8 de mayo de 2019

Altres novetats

Mojica es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll esquerre l'octubre passat i s'ha perdut tota la temporada. Des que va jugar el Mundial amb Colòmbia ll'estiu passat el carriler ha viscut un calvari de lesions: abans de la més greu havia patit una lesió muscular al tendó de la cuixa de la cama dreta, que no li havia permès ni debutar en aquesta lliga.Avui, a l'entrenament de La Vinya, Aday Benitez s'ha entrenat per pirmer cop amb el grup afegint-se a la bona notícia de la incorporació de Mojica.Stuani i Douglas Luiz no s'han entrenat i continuen recuperant-se de les seves lesions per veure si arriben al partit de diumenge contra el Llevant.