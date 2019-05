Competició castiga Borja García amb dos partits

Males, i alhora previsibles, les notícies que ahir arribaven a Montilivi. Sempre que no hi hagi un gir de guió inesperat de darrera hora, cosa poc probable veient quina és la situació, Eusebio Sacristán no podrà comptar amb Borja García en cap de les dues jornades que resten perquè s'acabi la temporada. Just ara, quan més s'hi juga l'equip, sense saber si l'any vinent el viurà a Primera o a Segona Divisió. El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) decidia ahir sancionar el migcampista amb dos partits arran de l'expulsió que va patir l'últim diumenge al camp del Getafe i que va deixar el seu equip amb inferioritat durant poc més d'una vintena de minuts.

Segons l'acta arbitral, escrita pel canari Hernández Hernández, Borja García va veure la targeta vermella directa «per dirigir-se cap a mi en veu alta en els següents termes: ves-te'n a la merda». Competició estimava que el jugador ha infringit l'article 117 del Codi Disciplinari de la RFEF i va passar completament per alt les al·legacions que el club s'havia afanyat a presentar per intentar minvar els efectes. No se'n va sortir. El Girona havia considerat que l'acta reflectia un error material manifest perquè en cap moment Borja García, segons aquesta versió, s'havia dirigit al col·legiat, sinó que es tractava d'una «expressió instintiva».

L'organisme no hi va estar d'acord i per això decidia sancionar el jugador, que es quedarà sense jugar el que queda de temporada. A part dels dos partits de càstig, Borja haurà d'abonar 600 euros de multa, mentre que el club també s'haurà de rascar la butxaca i pagar-ne 700. Tot plegat, en aplicació de l'article 52.3 i 4 del mateix Codi Disciplinari.

El Girona no s'ha volgut quedar de braços creuats i llençar així la tovallola abans d'hora. És per això que decidia presentar un recurs al Comitè d'Apel·lació amb l'objectiu de reduir el càstig. Si aquest no prospera, cosa molt probable, el jugador no podrà jugar aquest diumenge contra el Llevant, un duel que és a vida o mort i que decidirà el futur més immediat del Girona. Tampoc podrà estar disponible per jugar la setmana vinent al camp de l'Alabès, on l'equip espera mantenir encara ben vives les seves opcions de mantenir la categoria.