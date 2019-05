un descens que em fot

Em fot bastant que Alcaraz i Kiko Olivas es quedin a Primera i nosaltres en marxem. I em fot perquè la visió de gairebé tothom és que el Valladolid té pitjor plantilla que el Girona, però ha estat més valent en moments puntuals.

Em fot, Pere, que hagis tingut raó però que en el seu moment no ens expliquessis la segona part de la història. Efectivament els hem rebentat, més al Madrid que al Barça, però al cap i a la fi en aquests dos anys els hem rebentat. El que no sabíem és que un cop fet marxaríem tan ràpid.

Em fot que l'equip hagi quedat desintregrat en moltes de les seves facetes, una d'elles la del rendiment tret a les jugades d'estratègia tant en els anys de Segona com l'any passat en l'estrena a Primera. Aquest va ser un factor clau per sumar molts punts, i aquest any ningú recorda pràcticament l'últim dia que es va aprofitar una jugada per fer mal al rival.

Ja no és res nou però em fot la poca capacitat de reacció que ha tingut el conjunt gironí en els dos últims mesos, l'encallada des que es va guanyar al camp del Leganés ha estat monumental i ni jugadors, ni tècnic, ni direcció esportiva, ni junta directiva hi han fet res. I això no només em fot a mi, sinó que pel que s'ha pogut llegir i escoltar durant els últims dies ha pogut amb la paciència de tota la parròquia gironina.

I ara que s'ha acabat i que és l'hora de fer valoracions em fot que encara es vulgui vendre que alguns jugadors han fet una temporada acceptable. És directament mentida, hi ha hagut fiascos d'alt nivell i jugadors que no han donat el mínim exigible i això no es pot defensar de cap manera.

I per acabar em fot pensar que amb el descens a Segona l'any que ve Montilivi pugui tornar a mostrar una imatge pobra d'aficionats. Espero que els seguidors segueixin animat l'equip.