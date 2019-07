Marc Gual, dos gols i moltíssima activitat per fer-se un nom

Marc Gual és el màxim golejador del Girona en aquesta pretemporada 2019-20. El davanter badaloní, en només noranta minuts repartits en quaranta-cinc en dos partits, n'ha marcat dos. Gual surt a gol per partit jugat. El més destacat, però, és l'alt desig amb què se'l veu jugar: pressiona, corre, lluita, s'esforça i ho prova. Està demostrant que se l'ha de tenir en compte. «Estic molt content. També pels gols, per descomptat, però per sobre de tot per les sensacions que anem agafant i pels bons minuts que acumulem», explicava el futbolista blanc-i-vermell des de Barcelona. «Encara falta gent per arribar i falta molt perquè es tanqui el mercat. Ara hem d'aprofitar per sumar càrrega de treball, adaptar-nos al que demana Unzué i començar a tenir confiança respecte als companys». Fix en solitari a la punta d'atac -recolzat per dos companys més a les bandes-, Gual descriu què li exigeix el tècnic navarrès: «El que vol és que no deixi de moure'm i que aporti solucions als meus companys. Haig d'intentar estar ben col·locat i també, tenir el màxim d'opcions possibles en la zona de finalització». En el partit contra l'Al-Arabi també va repartir una assistència.

Cedit pel Sevilla (amb una opció de compra obligatòria en cas d'ascens a Primera), Gual està sent un dels futbolistes més actius en aquests primers amistosos d'estiu. «La feina d'un davanter és marcar gols i, fins al moment, sembla que la cosa va bé», afegia, abans de referir-se també als diferents recursos tàctics que l'equip està mostrant durant els partits. «Ara és el moment idoni per provar coses i que ens permetin tenir diferents opcions durant la temporada. Hem utilitzat diferents dibuixos però ens hem sentit còmodes amb tots, i això ens ho dona el voler treballar per trobar-nos a gust sota qualsevol sistema».

Els futbolistes del Girona, aquests dies, estan realitzant doble sessió d'entrenament. Tot sigui per posar el físic en marxa com més aviat millor, i adaptar el cos després d'unes merescudes vacances d'estiu. Com ho porta Gual? «A la pretemporada sempre estàs cansat, però és quan hem d'agafar forces. Les cames pesen, perquè noten les dobles sessions, però estem contents i hem de continuar treballant com fins ara».

Juan Carlos Unzué també va parlar de l'estat de forma de Marc Gual, i celebrava que en dos partits hagi marcat dos gols. Però per al nou tècnic del Girona amb això no n'hi ha prou, perquè no tots els gols els han de fer els davanters: «El gol és una part de la tasca que ha de tenir el teu futbolista de referència, però el que tinc clar és que amb la idea de joc que tenim no només han de ser ells els que marquin. Hem d'aconseguir que entre sis i vuit jugadors aconsegueixin una xifra considerable al seu compte i això inclou els centrals», valorava Unzué, que va veure com Juanpe marcava, aprofitant un llançament de cantonada, el gol de la victòria contra el Bournemouth. «Tenim gent al darrere molt potent que ens pot ajudar en les jugades d'estratègia. Som poderosos, en aquest apartat, i li volem donar el temps que mereix perquè, de vegades, amb la igualtat que hi ha a Segona Divisió aquests detalls donen triomfs».