Final decisiu a Tercera RFEF

La passada jornada no va ser gens profitosa per als equips gironins de Tercera RFEF, després que tots quatre (Olot, l’Escala, Peralada i Girona B) perdessin els seus respectius partits i, en conseqüència, veiessin perjudicats els seus interessos.

A la Garrotxa, el conjunt de Pedro Dólera ja ho tenia tot a punt per celebrar el títol de campió quan el Tona va esguerrar-li tots els plans amb una derrota al Municipal (0-2). En conseqüència, l’Olot ha d’esperar una mica més del previst per certificar l’ascens matemàtic a Segona RFEF. L’aconseguirà quan sumi un punt més o l’Hospitalet, segon classificat amb 12 punts menys que el líder, no pugui puntuar. Queden quatre jornades per finalitzar la lliga regular i, per tant, decidir el desenllaç. El pròxim partit serà demà en el derbi davant el Girona B a Riudarenes (16:00 hores).

A l’Alt Empordà, l’Escala i Peralada també afronten un final decisiu a la categoria. D’una banda, els d’Aday Benítez s’han convertit en l’equip revelació amb uns números destacables en el seu primer any a Tercera RFEF i sent un dels millors de la segona volta del campionat. Els bons resultats dels anxovers els han permès somiar amb el play-off, el qual tenen a l’abast perquè se situen a dos punts del Prat, cinquè, que és el rival que marca la zona de promoció. Demà rebran al Mollerussa en un duel directe al Nou Miramar (17:00 hores). De l’altra, els d’Àlex Marsal comparteixen el mateix somni que l’Escala. Els xampanyers aspiren a classificar-se al play-off per segona temporada consecutiva, encara que una ratxa negativa de dues derrotes consecutives els ha allunyat substancialment de la cinquena plaça que hi dona accés. Amb 40 punts, els verd-i-blancs es troben a quatre punts de distància del Prat. Demà s'enfrontaran al Badalona al Municipal de Peralada (17:30 hores).

Tot al contrari que la resta d’equips de la demarcació, a Girona, el Girona B està immers en la lluita per evitar el descens a Lliga Elit sigui com sigui. El filial blanc-i-vermell viu una situació inhòspita aquesta temporada, que l’ha dut a ocupar la part baixa de la taula arran dels mals resultats. Ara mateix, té quatre punts de marge respecte al descens. L’objectiu dels de Sergi Mora és, a part d’evitar el descens directe, guanyar tants partits com sigui possible per quedar el més amunt que pugui a la classificació i esquivar els descensos compensats en cas que se’n produeixin -diumenge de la setmana vinent acaba la lliga a Segona RFEF i, a part del Manresa que ja ha baixat, el Cerdanyola i l’Espanyol B tampoc tenen la salvació garantida-.

Demà, els gironins tindran una prova de foc contra el líder Olot a Riudarenes. No hi haurà aturada perquè la 3a RFEF té marcada jornada per l’1 de maig amb els partits Prat-Girona B, Castelldefels-Peralada i el derbi Olot-L’Escala.

