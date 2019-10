Primers minuts de la temporada per al lateral esquerre Brian Oliván

Onze jornades ha hagut d'esperar Brian Oliván per estrenar-se amb la samarreta del Girona en un partit oficial. El lateral barceloní va poder-ho fer ahir a la segona part quan van entrar al camp en el lloc de Pablo Maffeo. Tenia mitja hora llarga per endavant per presentar-se i ensenyar de què és capaç a la seva afició i també per fer veure a Juan Carlos Unzué que a l'esquerra no només hi té Mojica. El marcador ja era contrari però l'entrada d'Oliván va suposar un bon retoc als problemes de l'equip. El jugador cedit pel Cadis de seguida va mostrar atreviment i frescor per la seva banda per on es va incorporar mitja dotzena de vegades. És veritat que una centrada li va sortir un nyap però les altres quatre van anar al punt de penal on l'esperava Stuani, molt marcat. L'unica bona notícia del partit va ser, doncs, el prometedor debut d'Oliván que va ensenyar que quan Mojica no hi sigui, al marge de l'opció d'Aday també hi ha una altra alternativa.