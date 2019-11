El repte d'encadenar tres triomfs un any i vuit mesos després

El Girona va superar divendres el Tenerife a Montilivi gràcies a un gol de penal de Stuani (1-0) en un partit que, arran de l'expulsió d'Aitòr Sanz (m. 43), semblava que havia de ser d'allò més plàcid. Al final es va patir una mica perquè els gironins no van saber sentenciar amb el segon gol i als darrers minuts les centrades dels canaris van fer aparèixer els nervis. El marcador, però, no es va moure i els tres punts es van quedar a l'estadi certificant la segona victòria en dos partits des que Josep Lluís Martí ocupa la banqueta blanc-i-vermella. Un bagatge immaculat el del tècnic mallorquí que ara té el repte d'allargar-lo diumenge en la visita a Ponferrada (12.00). Si el Girona aconsegueix endur-se els tres punts del Toralín, encadenarà tres victòries consecutives un any i vuit mesos després de l'última vegada. Tot un repte per als gironins, que són conscients que per continuar escalant llocs a la classificació i recuperar el temps perdut necessiten anar sumant de tres en tres el màxim de cops possible de manera consecutiva.

El full de ruta del Girona està marcat des de principis de juliol i amb el relleu de Martí per Unzué no s'ha variat ni una coma. El Girona vol, i necessita, tornar a Primera Divisió per consolidar el projecte dels propietaris. Per fer-ho, l'equip ha d'aconseguir una velocitat de creuer a la Lliga que només li donaran les victòries. De moment, amb Martí s'ha posat la directa però encara no és suficient. Una tercera victòria consecutiva suposaria un estímul anímic impressionant tant per al vestidor com per a una afició orfe d'aquestes ratxes des de fa molt temps. Exactament des de principis de març del 2018, el Girona no és capaç d'encadenar tres triomfs. Va ser a Primera amb Paclo Machín a la banqueta quan es va derrotar consecutivament el Celta (1-0), el Vila-real (0-2) i el Deportivo (2-0). Aquella sèrie va disparar l'eufòria i va fer somiar l'equip amb entrar a Europa.

Des de llavors, el Girona no ha pogut viure tres setmanes de felicitat mai més. La temporada passada (18-19), tan sols es va aconseguir guanyar dos partits seguits dues vegades. Va ser a principis de curs quan es va guanyar a Vila-real (0-1) i el Celta (3-2). Després l'equip va empatar al Camp Nou (2-2), una victòria moral però no pas efectiva que va deixar la sèrie en 7 de 9. Ara fa un any, a les jornades 10 i 11, l'equip va doblegar el Rayo (2-1) i es va imposar a València (0-1) però no va passar de l'empat contra el Leganés (0-0). El Girona va ser incapaç de tornar a guanyar dos partits consecutius i la dinàmica va dur l'equip al descens.

Enguany, els gironins tampoc han pogut atrapar l'objectiu. I això que amb Unzué han tingut dues ocasions per fer-ho. Primer després de superar el Màlaga (1-0) i el Rayo (3-1) però el Cadis ho va evitar (2-0) i després arran dels triomfs contra Deportivo (3-0) i Racing (0-3) estroncats per la derrota amb l'Elx (0-2). Enguany