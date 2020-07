Víctor Fernández «Em preocupa no tenir resposta anímica ni futbolística»

El Saragossa va marxar ahir dolgut de Montilivi, després de la derrota per la mínima que el deixa sense la possibilitat de ser líder de Segona i fora de l'ascens directe. L'entrenador Víctor Fernández va dir que «cal recuperar-se físicament i mentalment» amb aquest altre cop dur. «Arran de la jugada del penal, l'equip s'ha ensorrat. Fins aleshores havíem aguantat bé i em preocupa que no tinguem resposta anímica ni futbolística», va comentar. Segons el tècnic, «l'aspecte mental és fonamental i cal posar-se en la pell del futbolista perquè vam perdre d'una manera molt cruel davant l'Osca i avui ho hem fet per culpa d'una jugada absolutament evitable com ho és un penal». A més a més, va destacar que «entre el primer penal i el segon que després anul·la el VAR, hem desaparegut completament com a equip». No obstant això, Víctor confia amb el Saragossa perquè «no podem comparar-nos amb el pressupost que té un equip com el Girona, però tenim la millor afició de la categoria».