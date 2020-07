El jutge instructor pren declaració avui a membres del Fuenlabrada

Diverses infomacions asseguren que el jutge instructor del cas Fuenlabrada hauria citat a declarar aquesta tarda de manera telemàtica el jugador Hugo Fraile, el seu representant Rodrigo Fernández Lobelle, l'entrenador, José Ramón Sandoval, el president Jonathan Praena i el metge, Juan Manuel Blanco, del Fuenlabrada. El jutge també hauria demanat informació detallada i concreta al club madrileny, a La Lliga, a l'hotel NH Finisterre on s'allotgen i a l'aerolínia Ibèria per posar una mica de llum a l'assumpte. A més a més, també reclamaria informació als laboratoris que van fer les proves als jugadors del Fuenalbrada i també vol tenir clar si hi havia metge a l'expedició desplaçada a La Corunya per jugar l'última jornada.