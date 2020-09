?Emilio Gutiérrez està present en el dia a dia de l'equip. Cada dia, per tant, es desplaça des de Barcelona, on viu, fins a Girona, en un trajecte on no perd el temps i, entre altres coses, aprofita «per aprendre català». La seva adaptació és plena i no dubta a assenyalar que «al Girona tenim un actiu gegant. Els entrenadors han estat molt receptius i han reconegut que els estem creant valor en el dia a dia».