El Girona s'enfrontarà al Barça en un amistós el 16 de setembre

Ja que la pretemporada enguany serà atípica, com a mínim que hi hagi emoció. El Girona s'enfrontarà al Barça el proper dimecres 16 de setembre a l'estadi Johan Cruyff (19.00 hores) en el que, de moment, serà el primer partit amistós d'aquest estiu i que podrà seguir-se en directe per TV3, Barça TV i la plataforma global Barça TV+. Tres dies més tard, el 19, jugarà el segon test davant del Saragossa a La Romareda (18.30 hores). Així doncs, els de Francisco començaran demà els entrenaments per preparar el seu segon any a Segona A després de perdre cruelment la final del play-off d'ascens i haver tingut només dues setmanes de descans -en el cas de Valery, van ser 7 dies perquè va marxar amb la selecció.

El duel amb el conjunt blaugrana serà, sens dubte, el més atractiu de l'agenda blanc-i-vermella. Obligats a renunciar a la 44a edició del torneig Costa Brava, que coincidia amb la celebració del mig segle de vida de Montilivi, per culpa de la pandèmia del coronavirus i una temporada llarguíssima que va acabar el passat 23 d'agost, els gironins s'havien quedat sense els duels de luxe com els que van tenir amb el Manchester City, Tottenham Hotspur o Montpeller. Davant la insòlita situació, el club va posar-se a treballar per dur a terme la pretemporada el millor possible i amb les màximes garanties. En aquest sentit, l'amistós davant del Barça torna a deixar el llistó alt en convertir-se en una prova de màxima exigència per als de Francisco. Abans, el 12 de setembre, el conjunt blaugrana s'haurà enfrontat al Nàstic de Segona B en el primer partit de l'era Ronald Koeman.

Tenint en compte que el mercat d'estiu es tancarà el 5 d'octubre, la plantilla del Girona per visitar el Johan Cruyff presentarà un munt d'interrogants. Un dels que més preocupen a l'entorn gironí és com es resoldrà el futur del pitxitxi Crishtian Stuani, que de moment començarà la pretemporada a La Vinya amb la resta de futbolistes que tenen contracte. Fins ara, el club ha anunciat l'arribada del lateral esquerre Enric Franquesa (Mirandés, cedit pel Vila-real) i el lateral dret Jordi Calavera (en propietat, després de rescindir el contracte amb l'Eibar).

Per la seva part, el Barça intentarà captar l'interès purament esportiu per deixar enrere uns mesos convulsos, que han estat marcats per les polèmiques gestions als despatxos. Després que Messi confirmés que es queda a Barcelona, Koeman podrà respirar tranquil sabent que compta amb la peça elemental del seu projecte. L'argentí hi serà segur contra el Girona perquè dilluns s'incorpora a la pretemporada a fatla de fer-se el test PCR, mentre que la resta de l'equip blaugrana seguirà agafant forma durant els pròxims dies de cara a la nova temporada. Segurament, no hi haurà Arturo Vidal que és a un pas de fitxar per l'Inter ni tampoc Luis Suárez, a qui el club busca una sortida.



Derrotes com a precedent

El Girona no s'enfrontava al Barça des de la temporada del descens a Segona A. L'últim duel va ser a Montilivi el gener de 2019 i va acabar amb una derrota 0-2 pels gols de Semedo i Messi. Tot i plantar cara als equips més temuts de Primera com el Madrid o l'Atlètic, els gironins mai van acabar de sortir-se'n contra els blaugranes.

Dels quatre cops que van creuar els seus camins en les dues temporades que van estar els de Montilivi a l'elit del futbol, tres van acabar amb derrota (0-3, 6-1 i 0-2) i un amb empat (2-2). Stuani és l'únic futbolsita de l'actual Girona que va aconseguir superar la porteria de Ter Stegen amb un doblet al Camp Nou en la temporada 2018/19. L'altre va ser Portu, ara jugador de la Reial Societat, en la 17/18.

A part de l'astre argentí i el defensa portuguès, els altres golejadors blaugranes van ser Suárez, Coutinho -que busca una nova oportunitat al Barça després de guanyar la Champions amb el Bayern- i Piqué.

Sense saber si Francisco podrà disposar de tota la plantilla, l'amistós servirà per començar a perfilar com serà el Girona de la temporada 2020/21. Tot i que tant la Lliga dels gironins (Segona A) com la del Barça (Primera) ja hauran començat perquè totes dues arrenquen el 13 de setembre, els dos equips catalans seguiran en fase de pretemporada perquè debuten a la competició a partir de la jornada 3. El Girona s'estrenarà al camp de l'Sporting el cap de setmanadel 26-27 de setembre, de la mateixa manera que el Barça, que rebrà el Vila-real al Camp Nou.