El ripollès Ilyas Chaira se'n va cedit a l'Eivissa

El Girona de mica en mica va movent fitxa i ahir va anunciar la cessió d'Ilyas Chaira, un dels joves de planter amb més projecció i que aquesta passada temporada havia entrat en dinàmica del primer equip. El davanter ripollès, que aquest curs havia de començar a treballar de nou sota les ordres de Francisco Rodríguez finalment no ho farà. A Montilivi s'ha decidit que els propers mesos vestirà la samarreta de l'Eivissa, de la Segona Divisió B. Chaira té 19 anys i el contracte que el vincula amb el club blanc-i-vermell s'allarga fins al 30 de juny del 2024. La intenció de la direcció esportiva és que el futbolista aprofiti aquesta estada, que s'allargarà durant una temporada, per guanyar minuts i rodatge en una categoria prou dura i competitiva com ho és la de bronze.