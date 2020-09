stuani Sense poder jugar al Molinón per l'expulsió amb l'Elx

? Cristhian Stuani encara no ha decidit, al cent per cent, si aquesta temporada la viurà sent jugador del Girona o si en canvi marxarà a un altre equip. Encara que optés per quedar-se, no podria participar en el debut d'aquest dissabte contra l'Sporting al Molinón. L'uruguaià va ser expulsat amb targeta vermella en l'últim partit oficial, el del passat 23 d'agost amb l'Elx a Montilivi que va deixar l'equip sense poder pujar a Primera. Malgrat tractar-se de cursos diferents, Stuani arrossega una sanció que l'obligarà a descansar aquesta jornada. Francisco es queda sense el seu «pitxitxi» i té les alternatives de Pablo Moreno o Zeballos.