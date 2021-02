El Leganés frustra el Girona (0-2)

El Girona ha merescut més en la derrota d'aquest migdia contra el Leganés (0-2). Una acció puntual dels madrilenys ha acabat amb un gol de Bua al minut 75. Els suís ha frustrat als blanc-i-vermells marcant el segon en l'afegit. Per no perdre el costum, el polèmic Pérez Pallas s'ha convertit en un dels protagonistes del partit. I és que l'àrbitre, que estava al càrrec del VAR, ha necessitat quatre minuts per anul·lar un gol a Santi Bueno per un fora de joc mil·limètric. Això ha passat la primera part, que incomprensiblement només ha tingut tres minuts d'afegit. Els de Francisco segueixen pecant per la manca d'encert i, en conseqüència, les opcions d'atrapar el play-off es compliquen perquè ara és a set punts.

El Girona ha optat per cedir la pilota als d'Asier Garitano, que marcaven els primers compassos amb calma i tranquil·litat. A mesura que ha avançat el cronòmetre, però, els de Montilivi han canviat inesperadament el guió per fer un pas endavant i ser superiors a l'àrea del Leganés. La primera ocasió ha arribat al minut 6 amb un cop de cap al damunt del travesser. El gol no s'ha fet esperar. Sí que ho ha fet Pérez Pallas per anul·lar-lo després de revisar l'acció durant gairebé cinc minuts. Santi Bueno havia avançat els gironins engaltant un refús de Cuéllar a un xut de Samu Sáiz. No obstant això, el VAR s'ha encarregat d'impedir-ho al·legant un fora de joc mil·limètric.

Lluny de desinflar-se, els de Francisco s'han mantingut seriosos per pressionar i impedir la sortida del Leganés. Bárcenas l'ha tingut amb una rematada que ha sortit per sobre la porteria. El domini del Girona ha anat minvant davant la nova reacció dels madrilenys, que, tot i així, no han fet patir a Juan Carlos en cap moment. Tot al contrari. Ha tornat a ser Bárcenas qui provava sort a la porteria de Cuéllar amb un cacau des de la frontal que ha sortit llepant el pal.

El conjunt blanc-i-vermell no ha afluixat a la segona part. Conscient que si no trobava el gol, el Leganés tenia artilleria a la banqueta -també a dins el camp- per trencar el marcador en qualsevol moment. Al 57, Juan Carlos ha estat atent per aturar un xut clar de Javi Hernández, que s'havia quedat sol davant el porter. Per la seva part, Samu Sáiz ha enviat una rematada al damunt del travesser. Per més que ho intentessin, els gironins s'han mantingut erràtics en els metres finals. Garitano havia fet els primers canvis i al final ha caigut la gerra d'aigua freda amb un gol de Bua que ha deixat en un no-res la intervenció de Juan Carlos. Fins i tot, Eraso ha pogut posar el 0-2 amb un xut que ha sortit llepant el pal sense que ningú a la defensa ho impedís. Ja no hi havia res a fer, sobretot sense Stuani -que ha estat substituït per Bustos. Ho han intentat Bernardo i Mamadou amb el cap, però el gol s'ha resistit. Desfet, el Girona ha vist com Bua marcava el segon al temps afegit després d'una greu errada per manca d'entesa entre Juan Carlos i Samu Sáiz.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Bernardo, Franquesa, Cristóforo (Gumbau, min. 79), Monchu (Aday, min. 79), Yoel Bárcenas (Valery, min. 66), Samu Sáiz, Sylla i Stuani (Bustos, min. 66).



Leganés: Cuéllar, Omeruo, Sabin Merino (Bua, min. 69), Javier Avilés (Palencia, min. 55), Rodri Tarín, Eraso, Róber Ibáñez (Gaku, min. 55), Ignasi Miquel, Rubén Pérez, Rubén Pardo (De la Fuente, min. 69) i Javi Hernández.



Gols: 0-1, min. 75: Bua; 0-2, min. 92: Bua.



Àrbitre: Prieto Iglesias (comitè navarrès). Ha amonestat Monchu, Sylla, Samu Sáiz (Girona).

Estadi: Montilivi, sense públic.