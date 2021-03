Per poder somiar s'han de superar grans esculls

Segurament l'Almeria no és el millor rival perquè el Girona confirmi avui la petita reacció de les tres últimes jornades (5 punts 9 possibles). Els andalusos són un equip temible farcits d'estrelles fitxades a cop de talonari i que, atrets pels diners de Turki Al Sheikh, s'han estimat més jugar a Segona. Quan ho podrien fer tranquil·lament a Primera. Segurament per això, pel fet de tractar-se d'un rival temible i un dels grans candidats a l'ascens directe, una victòria avui sí que suposaria una gran dosi d'autoestima i confiança per a un Girona que cerca, com sigui, trobar un impuls a la classificació. Un bon resultat avui permetria a l'equip continuar la bona dinàmica i, de retruc, acostar-se encara més a l'objectiu del play-off després de l'empat del Rayo Vallecano ahir al camp del Las Palmas (1-1). Malgrat no estar entre els grans favorits enguany, els de Francisco ja han demostrat ser capaços de doblegar els grans translantàtics de la categoria. Ho van fer contra el Leganés a Butarque (0-1), davant l'Espanyol, a Cornellà (1-2) i a Montilivi (1-0). A més a més, els gironins ja van frenar també l'Almeria al partit de la primera volta al Juegos del Mediterráneo en un empat (0-0) jugant amb 8 jugadors durant molts minuts arran de les expulsions de Ramalho, Cristóforo i Monchu. Sigui com sigui, com diu el tòpic, cada partit és una història, i aquest vespre el Girona se les heurà amb un Almeria molt millorat i que va disparat com un coet per atrapar l'Espanyol i situar-se en llocs d'ascens directe.

Francisco disposa de pràcitcament tota la plantilla pel partit d'avui. El tècnic recupera un home important com Valery Fernández un cop ha acabat la quarantena per haver estat en contacte amb un positiu per covid-19. El de l'Escala és una peça destacada per a Francisco gràcies a la velocitat i capacitat de desbordar per les dues bandes. Amb Valery disponible, el Girona només té la baixa avui del porter Adrián Ortolà. El de Xàbia pateix una microruptura en el bessó intern esquerre. El seu lloc a la banqueta l'ocuparà el porter del filial Jona Morilla.

D'aquesta manera, Francisco pot triar i remenar quin serà l'onze que salti a la gespa aquest vespre. La mitja dotzena de jugadors amenaçats de suspensió (Bernardo, Bueno, Cristóforo, Monchu, Aday i Sylla), que si veuen una targeta groga es perdran el pròxim partit, podrien fer que el tècnic fes alguna modificació a l'onze. Sobretot a l'eix de la defensa, on tant Bernardo Espinosa com Santi Bueno tenen quatre targetes. Això faria que Juanpe Ramírez entrés a l'equip i estrenés titularitat un cop recuperat de la lesió. Caldrà veure si Francisco manté els tres homes al mig del camp, Stuani en punta i dos extrems al costat. Terrats ha estat titular els darrers tres partits al pivot, acompanyat per Gerard Gumbau i Monchu. Precisament el mallorquí podria ser un dels sacrificats i cedir el seu lloc a Seba Cristóforo o fins i tot a Ibrahima Kebé.

En atac, tot i que el Girona ha marcat 6 gols en els últims tres partits, la veritat és que l'equip està tinguent ben poca clarividència. Stuani sempre hi és i aporta, a més de gol, treball, intimidació i ofici. Menys determinant ha passat a ser Sylla. El davanter vallesà, caigut a la banda d'ençà del retorn de Stuani a l'equip. Lluny de l'àrea, Sylla es buida, pressiona i ho intenta però no és tant determinant com quan feia de 9 i ja fa més de tres mesos que no veu porteria. Per solucionar la manca d'idees de l'equip, una opció podria ser el retorn de Samu Sáiz a l'onze. El madrileny fa tres partits que és a la banqueta i només va sortir una estona diumenge passat al camp del Fuenlabrada.

Per la seva banda, l'Almeria arriba amb la baixa del lateral de Caldes de Malavella Ivan Balliu. El defensa gironí no es podrà enfrontar a l'equip de la seva terra perquè ha de complir sanció per acumulació d'amonestacions. A banda de Balliu, l'entrenador dels andalusos, Jose Gomes tindria tota la plantilla disponible. També, en principi, el màxim golejador, el temut Umar Sadiq, autor de 13 gols fins ara a la Lliga Smartbank.