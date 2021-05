Samu Sáiz: «Encara no hem aconseguit res»

Absent des que es va lesionar al camp del Sabadell, Samu Sáiz, va reaparèixer dissabte passat uns minuts contra el Tenerife. El madrileny havia forçat per ser a la convocatòria contra el Saragossa però una petita recaiguda va ajornar la reparició un parell de setmanes més. Amb el play-off a l'horitzó, Samu Sáiz té «ganes d'entrar i d'ajudar l'equip» en aquest moment tan dolç i engrescador de temporada. La ratxa de l'equip (17 de 24 punts) ha impulsat l'equip fins a les posicions de promoció. Una situació idíl·lica i inimaginable fa poques setmanes que l'equip viu i gaudeix amb prudència. Per tot plegat, Samu Sáiz convida tothom a no celebrar absolutament res. «Arribem en un gran moment però no hem aconseguit res. Ho tenim clar», deixa clar Samu Sáiz.

El 10 blanc-i-vermell considera que un dels motius de la reacció de l'equip ha estat el canvi de sistema. «El míster va canviar-lo i ha anat bé. La gent està compromesa i més centrada en el que volem. El sistema ens ha ajudat a tots a oferir una millor versió. Els laterals que abans podien patir més, ara, de carrilers, aporten molt i estan en molt bona forma, com Gumbau i tothom».

Samu Sáiz considera que el Girona no ha de tenir pressió malgrat haver saltat al sisè lloc. «Competim contra equips molt poderosos amb grans jugadors que han estat a dalt tota la temporada. Nosaltres anem a poc a poc, sense il·lusionar-nos gaire perquè de seguida t'ho poden treure», recorda. En aquest sentit, el madrileny ha reconegut que malgrat que «s'ha d'anar partit a partit», tant ell com els seus companys tenen controlat el calendari de l'equip i de tots els rivals. «És veritat que tothom sap els partits que ens queden i els dels rivals. Me'ls sé jo i els companys també. Si ho vius de veritat, et fixes en tot. És important perquè és molt bonic ser en un play-off i és bo saber-ho», confessa.