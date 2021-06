Rubi va sortir ben escarmentat de Montilivi en les semifinals del play-off de dimecres. El 3-0 del Girona a l’anada va deixar «ferit» un Almeria que té el repte de «marcar tres gols» al Juegos del Mediterráneo, que se sent «preparat per portar la iniciativa» i «generar ocasions des de l’inici». El tècnic assegurava que s’estima més «ser optimista i veure què podem fer». Rubi no podrà comptar amb Brian Rodríguez, amb l’Uruguai, ni amb Cuenca, amb la selecció espanyola sub21.

«Ens vam endur una gran patacada de Montilivi i estem ferits. Anirem a per totes. Intentarem provocar una situació que és difícil. He parlat amb els jugadors i qui no estigui convençut només m’ho ha de dir perquè en posaré un altre. Han de morir per intentar-ho. Qui no estigui al 3.000%, no hi serà».

D’exemples n’hi ha un munt. El Saragossa va remuntar un 0-3 al Girona o el Mallorca al Dépor. Un esportista que tira la tovallola abans de temps, directament no serveix. El jugador ha d’estar convençut que primer s’ha de marcar un gol, després buscar el segon i provocar una situació per canviar l’eliminatòria».

«Cap jugador et dirà que no pot, però es pot comprovar en les mirades i sensacions que tinc com a entrenador. Queden dos entrenaments encara abans del partit»

«És dur veure que no vam estar bé per tot el que s’ha fet i per la implicació de l’afició. Ens va faltar il·lusió a Girona. S’ha posat una pressió exagerada als jugadors, però estàvem convençuts que ens sortiria un bon partit. El rival també juga. Ens va marcar dos gols i et quedes tan atordit que no saps ni què està passant».

«M’estimo més ser optimista i veure què podem fer. Segur que hi haurà canvis per al partit a casa. Hem de tenir l’esperit de Rafa Nadal. Si un esportista va perdent dos sets i llença la tovallola, no ens serveix».

«Hem de marcar tres gols, però el Girona també sortirà per marcar-ne algun i haurem de ser contundents al darrere».

«Si ve o no ve Stuani, bé. La nostra preocupació és que nosaltres que estiguem bé».

«No té sentit que ens juguem un ascens i no puguem comptar amb alguns jugadors. És un motiu de reflexió des de fa anys. Jorge Cuenca no hi serà».

«No és normal que juguis diumenge fora de casa i dimecres també. No és excusa, però ha sigut més beneficiós jugar l’anada a casa».

«El 3-0 del Rayo Vallecano al Leganés demostra que al futbol pot passar de tot. Es poden marcar tres gols a la segona part, però hem de ser un equip que generi ocasions des del començament. Com deia hem de tenir l’esperit de Rafa Nadal en aquest partit per poder aspirar a capgirar l’eliminatòria contra el Girona».