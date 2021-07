Després d’una temporada sense patrocinador a la samarreta, enguany el Girona en tornarà a tenir. Gosbi i el club han arribat a un acord perquè l’empresa alt-empordanesa dedicada a l’alimentació i cura d’animals de companyia sigui l’espònsor principal durant les tres pròximes temporades. Gosbi vestirà les equipacions del primer equip masculí -demà ja s’estrenarà en l’amistós contra el FC Barcelona a l’estadi Johan Cruyff- i també la dels equips de l’Acadèmia, del Futbol Femení, del Genuine i dels Veterans, a més a més de tota la roba d’entrenament. Amb seu a Santa Llogaia d’Àlguema, l’empresa familiar creada el 2003, i que el 2019 va assolir una facturació de 24 milions d’euros fa una forta aposta pel Girona. En aquest sentit, Delfí Geli deia que «l’acord suposa una gran satisfacció ja que permet vincular el club amb una companyia gironina actualment en creixement i amb qui compartim els mateixos valors». Per la seva banda, el gerent de Gosbi, Isaac Parés, assegura sobre l’acord de patrocini que «el Girona FC és un club de futbol amb uns valors que encaixen molt bé amb la nostra filosofia empresarial. Ens hi sentim pròxims i des del primer moment han mostrat total predisposició a col·laborar en la divulgació de l’amor i el respecte cap als animals, obrint les portes a idear conjuntament una col·laboració que va molt més enllà d’un simple patrocini». Gosbi no només es publicitarà a la samarreta, sinó que també es podrà veure en diversos indrets de l’estadi. Ni el Girona ni Gosbi han revelat la quantitat econòmica de l’acord.

Gosbi no només lluirà a la part frontal de la samarreta del primer equip, sinó que també ho farà en les equipacions d’entrenament, i les samarretes dels equips femenins, de futbol base, Genuine i veterans. En aquest sentit, el lema que es veurà a les samarretes que no siguin del primer equip no serà el nom de l’empresa, sinó diferents missatges que l’empresa vol potenciar arran de l’acord publicitari. Així, la roba d’entrenament del primer equip i femení i les equipacions de partit del femení lluïran Animal Instinct. Per la seva banda, Gosbi ha triat el missatge Animal Respect per als equips del planter per tal de fer pedagogia pel respecte animal entre els més joves «per tenir adults responsables l’endemà». L’equip Genuine lluirà Animal Heroes i el de veterans, Animal Experience.

Gosbi agafa el relleu, doncs, de MarathonBet, l’últim spònsor del club blanc-i-vermell que va ocupar la part frontal de la samarreta durant els cursos 2018-19 a Primera Divisió i, ja a Segona A, 2019-20. Abans, en la primera temporada a la màxima categoria, el club no va tenir patrocinador i va lluir el lema Orgull Gironí unes quantes jornades. Més enrere en el temps i durant l’última dècada, les darreres cases que havien apostat pel Girona van ser Citylift (2015-17), La Bruixa d’Or (2014-15), Tamesol (2013-14), Recuperación de Impagos RDI (2012-13) i el Grup Disbesa Darnés a través de San Miguel i La Flor del Cafè (2011-12).