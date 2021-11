Ningú va dir que seria fàcil. El Girona va aconseguir ahir un objectiu que perseguia des de principis d’octubre: sortir del descens. És la prioritat de Míchel Sánchez per al primer terç de Lliga, que finalitza aquest dijous amb la visita de l’Alcorcón a Montilivi (19 h), però assegurar-la serà tot un repte tenint en compte la quantitat de baixes importants que tindrà l’equip per aquest partit. No hi seran segur Samu Sáiz ni Jairo Izquierdo per sanció -tampoc Adrià Ortolá que va veure vermella quan estava a la banqueta-, així com els lesionats Borja García i Darío Sarmiento.

Una situació delicada, que es podria haver evitat. Malgrat tenir el marcador a favor pel gol d’Ibrahima Kébé i superioritat numèrica per l’expulsió de Dago, el Girona de cop i volta va veure’s en un embolic per una acció més que innecessària de Samu. El madrileny va autoexpulsar-se al minut 83 per «donar un cop de cap a la cara d’un contrari sense estar la pilota a distància de ser jugada», segons va indicar l’àrbitre a l’acta. El cert és que Samu va caure en la provocació d’Iban Salvador, reaccionant de la pitjor manera en calent i, més encara, quan estava sent un dels jugadors més destacats. Per acabar-ho d’amanir, va escopir a la grada de camí al vestidor. «Al descans li he dit ens guanyaràs el partit. A la segona part ha estat espectacular, però no ha d’entrar en situacions que ens puguin fer mal perquè ara el perdem en un partit important. Ha de reflexionar i ja ha demanat perdó al vestuari. Hem d’obligar-lo que se centri perquè pot ser un jugador determinant i no hi ha ningú com ell entre línies a la categoria», va dir Míchel al Tot Gira.

Gairebé cinc minuts després de l’expulsió de Samu, el Girona va quedar-se amb nou futbolistes perquè Jairo va veure la segona targeta groga al 87. Això significa que Míchel perd a tres titulars contra l’Alcorcón -Borja està lesionat- i està obligat a fer canvis. D’altra banda, recupera Álex Baena després de ser baixa per sanció.