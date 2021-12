El Girona viatja demà a primera hora cap a Puertollano per disputar la primera eliminatòria de la Copa del Rei davant el Calvo Sotelo de la Segona RFEF (20 h). La Copa no arriba en gaire bon moment per als de Míchel Sánchez, enmig d’una jornada intensa a la Lliga (entre Eibar i Leganés) i una situació delicada de baixes amb set lesionats: Nahuel Bustos, Pablo Moreno, Valery Fernández, Darío Sarmiento, Borja García, Ramon Terrats i Óscar Ureña. El tècnic, que avui s’ha atrevit responent en català a la roda de premsa, ha donat descans als jugadors del primer equip Cristhian Stuani, Bernardo Espinosa i Jairo Izquierdo.

L’EQUIP

“Tenim moltes baixes, però ho hem d’afrontar. Nahuel es fa les proves avui i veurem el temps de baixa. La resta hi haurà algun jugador que no viatgi perquè dilluns tenim un partit molt important, n’hi ha molts al desembre, i la Copa no arriba en el millor moment però s’ha de competir. És important que hi anem a guanyar i el fem un partit el màxim competitiu perquè dona prestigi jugar-la. Volem intentar recuperar algun jugador. Per dilluns vinent segurament no, però per dissabte intentarem que arribin Óscar i Valery, i potser Pablo estarà a prop. Depèn del temps de baixa de Nahuel podrem jugar amb més o menys”.

ORTOLÁ

Estic encantat amb ell. Està entrenant molt bé i jugarà. Mereix l’oportunitat. Sap que els porters han d’esperar el moment i que hi ha una continuïtat a la porteria. Està sent important. També estic content amb en Jona.

EL PUERTOLLANO

“Hem fet el nostre treball i l’hem analitzat. Per banda esquerra, a la mitjapunta, hi ha jugadors de qualitat. Espero un partit difícil, de competició i que hi tindrà molta exigència. No és bon moment per afrontar-lo, però volem competir-lo i passar per seguir la competició”.

EL PARTIT

“Servirà per reforçar conceptes. Per mi la situació és que estem bé en el que volem fer, però no ens arriba. Encara no hem fet el salt de qualitat. Hem de donar una volta al cargol. Necessitem més de gent que ens han de donar un plus en atac. Com Samu o Aleix. També Borja quan hi sigui. Baena ens ha de donar més. Stuani ha de seguir amb la trajectòria de fer gols. Necessitem que Nahuel es recuperi… No vam ser inferiors al Tenerife ni l’Eibar i hem perdut, vam ser superiors a l’Osca i també vam perdre. Jo també assumeixo la culpa. Tot i dominar el joc, no ens ha arribat. Hem de fer un pas més per arribar al play-off o l’ascens directe. Demà és una prova per seguir treballant la idea”.

LA COPA

“A mi la Copa m’agrada com està en aquest moment. És divertida i pot donar sorpreses. Guanyar-la ara per ara és una utopia, però si passes eliminatòries pots trobar-te amb un equip gran aquí i que l’afició disfruti. El concepte de Copa m’agrada. Posaré l’equip més competitiu possible, pensant en dilluns i que la Lliga és la nostra competició perquè no tenim jugadors de recanvi. No hi ha gaires jugadors que no participin. És important barrejar”.

L’ONZE

“Viatgen set jugadors del filial. Ho tenim present. N’hi pot haver quatre al camp sense que cap dels professionals tingui cap expulsió. Hem de mesurar-ho molt bé i estar atents. Tothom ho sap. Tinc gent que valora la situació per no equivocar-nos fent qualsevol canvi. El més segur és que hi hagi quatre jugadors del filial al camp”.

EL SEU MOMENT

“Estic molt bé. Soc Feliç. Però el meu somni és estar amb el Girona a Primera, per tant no puc estar del tot satisfet. Penso que tinc una plantilla per estar més amunt. No estem on vull i no m’agrada, però és la realitat. He d’intentar canviar el dia a dia i millorar. El club també ho mira i sap que al desembre podem millorar”.

BUSTOS

Nahuel va sortir amb molèsties al bessó/soli. El temps de baixa dependrà de les proves. Poden ser dues o tres setmanes, potser més en funció de la lesió”.