Ningú les tenia totes ahir a Puertollano. Míchel sí. Veient el panorama de baixes, molts els aficionats gironins patien per una hipotètica relliscada al camp d’un equip dues categories inferiors. El tècnic madrileny tenia claríssim que el partit més important era el de dilluns a Montilivi contra el Leganés però no renunciava a la Copa. Amb Stuani i Bernardo, reservats, a Míchel no li va tremolar el pols a l’hora de situar d’entrada quatre vailets del filial a l’onze titular. Èric Monjonell, Àlex Sala, Ricard Artero i Dawda Camara van sortir d’entrada en un onze amb més cares poc habituals a la Lliga com Ortolá i Calavera. Els nanos van respondre de meravella i van tornar la confiança a Míchel no només amb minuts de qualitat sinó també, en el cas d’Artero i Dawda, amb gols.

Monjonell ja havia debutat la temporada passada amb Francisco i ahir va ser el primer cop que Michel li donava minuts. El central va complir amb nota a l’eix i fins i tot va marcar l’1-2 en un córner. Per la seva banda, Artero va demostrar la capacitat d’arribada que té en l’acció de l’1-3 rematant una centrada de Calavera. Dawda també es va voler afegir a la festa i, amb una picadeta per sobre de Ximo Ballester va fer el quart de la nit. Per la seva banda, Sala va fer una feina més fosca i va ser substituït a la segona part. També a la represa va tenir el seu moment Suleiman Camara, que va debutar oficialment amb el primer equip. L’extrem de Sant Celoni va ensenyar bons detalls i fins i tot va veure com li anul·laven un gol per fora de joc dubtós. A la banqueta s’hi va quedar el central osonenc Biel Farrés, que haurà d’esperar un altre dia.