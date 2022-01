El Girona va confirmar que no disposa d’entrades a la venda per als aficionats blanc-i-vermells que vulguin desplaçar-se al País Basc per veure el partit al camp de l’Amorebieta. Les restriccions per la pandèmia que hi ha al País Basc redueixen l’aforament de les instal·lacions de Lezama, que és d’uns 3.000 espectadors, a poc més d’un miler (1.100). D’aquesta manera, el Girona ha anunciat que no podrà vendre entrades visitants per als aficionats que vulguin acompanyar l’equip contra l’Amorebieta i animar-lo des del sector destinat als visitants de l’estadi de Lezama.