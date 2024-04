Aquest és el cartell de Girona, Temps de Flors 2024

«Hi ha guanyar un Oscar i després guanyar el concurs del cartell de Temps de Flors». Aquest ha estat el símil que ha utilitzat l'alcalde de Girona Lluc Salellas per fer valdre la importància de vèncer un concurs com és el d'aquest esdeveniment puntal a la ciutat. I és que Girona ja es prepara per Temps de Flors i, aquest matí, l'institut Santiago Sobrequés ha acollit, com ja és tradició des de fa anys, la presentació del cartell de la 69a edició de Temps de Flors. El cartell guanyador és obra de l'estudiant de primer de batxillerat artístic Ruth Remus González i ha estat escollit entre les més de setanta propostes presentades per alumnes d'aquest centre, l'únic que ofereix batxillerat artístic a les comarques gironines.

L'esdeveniment se celebrarà entre l'11 i el 19 de maig i, pròximament, l'Ajuntament donarà a conèixer tots els detalls. Sobretot, amb aquest interrogant de com s'adaptarà pel que fa a l'emergència per sequera. En tot cas, avui era el dia de la presentació del cartell i tant el director de l'institut Santiago Sobrequés Joan Cumeras, l'alcalde Lluc Salellas, i la vicealcaldessa Gemma Geis, tots tres a dins el jurat del concurs, han destacat la dificultat d'escollir entre totes les propostes presentades.

Presentació del cartell Girona, Temps de Flors 2024 / Marc Martí

«Ha costat prendre la decisió», ha dit Cumeras, qui també ha afegit ha apuntat estar «orgullós del relleu generacional» i que estudiants de batxillerat col·laborin «de forma important en la difusió d'aquesta festa». En la mateixa línia, Geis ha posat èmfasi en el relleu generacional i ha remarcat que «no hi ha cartells bons ni dolents» perquè «tots tenen qualitat». Finalment, Salellas, ha reconegut que s'hi van estar «bona estona» per escollir entre «moltes propostes interessants».

Rajoles i colors

Conèixer el guanyador o guanyadora del concurs ha estat sorpresa, com cada any. Per això, Ruth Remus González ha quedat en un principi en «shock» quan ha conegut la notícia i ha explicat que no ho «esperava gaire», però que li feia «molta il·lusió». El disseny l'ha fet en el marc de l'optativa de disseny, com «un treball més».

L'estudiant, de setze anys, ha assenyalat que la idea del cartell li va venir quan va veure un «cartell de Bauhaus (un corrent artístic) amb quadrats col·locats així». Després va anar jugant amb la idea de les rajoles de colors i les diferents flors a dins, una cosa que «estèticament» li «agrada bastant». Així i tot, confessa el tema dels colors va costat «bastant de temps decidir», tot i que va «anar provant i va anar sortint la idea».