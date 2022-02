El Girona torna a situar-se en zona de play-off després de guanyar la Ponferradina a Montilivi (3-0). No només això, sinó que ha pogut guanyar-li el goal average gràcies als gols de Samu Saiz, Juanpe i Juncà. Un boníssim resultat per als de Míchel Sánchez, que escalen fins al cinquè lloc contra un rival que no els ha posat les coses fàcils. Els gironins tenen els mateixos 41 punts que els de Jon Pérez Bolo, però els avancen amb el triomf d’aquesta nit.

Míchel ha sacsejat l’onze per rebre a la Ponferradina. El gran canvi ha estat a la porteria. Després de l’errada a Amorebieta, el tècnic ha deixat Ortolá a la banqueta retornant Juan Carlos sota pals. La resta de l’aposta ha estat clarament ofensiva amb jugadors com Baena, Borja García, Samu Saiz i Stuani. Li ha sortit bé. El Girona s’ha avançat al marcador arran d’una gran combinació de l’equip. Després d’un toc d’esperó de Stuani per habilitar Samu, el mitjapunta madrileny ha definit amb elegància per marcar el primer gol (min. 19). Per la seva part, els de Bolo quasi empaten amb dues ocasions d’Espiau. A la represa, al Girona li ha costat materialitzar les seves oportunitats a l’àrea de la Ponferradina. Mentre que Adus Medina ha tingut un cacau al travesser. També Sergi Enrich amb una rematada al lateral de la xarxa. Els de Bolo buscaven l’empat i els gironins neutralitzaven els seus atacs sense aconseguir arribar amb garanties. Ha estat passatger perquè Juanpe s’ha encarregat d’animar la nit amb una rematada de cap després d’aprofitar un error defensiu (min. 74). Amb el 2-0 al marcador, Juncà ha rematat la feina marcant el tercer (min. 79). FITXA TÈCNICA Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Juncà, min. 62), Baena (Kébé, min. 76), Pol Lozano, Borja García (Terrats, min. 76), Samu Saiz (Iván Martín, min. 66) i Stuani (Bustos, min. 66). Ponferradina: Amir, Iván Rodríguez, Amo, Pascanu, Ríos Reina, Saverio (Baeza, min. 78), Paul Anton (Juan Hernández, min. 56), Agus Medina (Yuri, min. 78), Naranjo (Erik Morán, min. 56), Edu Espiau i Sergi Enrich (Zalazar, min. 84). Gols: 1-0, min. 19: Samu Saiz; 2-0, min. 74: Juanpe; 3-0, min. 79: Juncà. Àrbitre: Sánchez López. Ha amonestat Stuani (Girona); Amo, Erik Morán, Yuri (Ponferradina). Estadi: 5.675 espectadors a Montilivi.