Arnau Martínez i Ricard Artero figuren a la llista de convocats de la selecció espanyola sub19 que ha donat aquesta tarda Santi Denia. Caldrà veure si Artero està en condicions d'anar a la convocatòria. El bisbalenc s'ha perdut els darrers partits amb el primer equip i el filial per malaltia. En tot cas, Arnau sí que serà a Alacant a partir de diumenge per disputar la ronda Èlit de l'Europeu sub19. Espanya disputarà dos partits contra Àustria (dia 23) i Dinamarca (dia 29) que, si el club no arriba a un acord amb la Federació, li faran perdre el partit al camp de l'Almeria del diumenge dia 27.

El defensa maresmenc havia estat inclòs a la prellista per la selecció sub21 però finalment s'ha quedat a la sub19, on ja és un clàssic. Qui també era a la prellista de Luis de la Fuente per a la sub21 és Álex Baena, que demà sabrà si finalment entra a la convocatòria per enfrontar-se a Lituània a Talavera (dia 25) i a Eslovàquia a domicili (dia 29). Si figura a la llista final, Baena es perdrà el partit a Almeria.