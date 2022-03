Molt calents van acabar els membres de l’expedició del Girona diumenge a la nit després del partit a Almeria (0-1). L’alegria pels tres punts sumats, que permeten l’equip mantenir viu el somni de lluitar per l’ascens directe, va sufocar una mica uns ànims que fa temps que estan encesos. A Almeria, no només van ser els jugadors els que van queixar-se a la mateixa gespa. Míchel va parlar de «surrealisme» i de situació «increïble» l’acció en què el VAR va fer repetir el penal fallat per De la Hoz i la incomprensió va fer que fins i tot el delegat gironí, Javier Galiano, sempre assenyat i atent amb el col·lectiu arbitral, fos amonestat. Una jugada, la del penal repetit, que va provocar l’expulsió de Borja García des de la banqueta i un reguitzell de targetes grogues que deixen en quadre el Girona divendres contra el Màlaga. També hi va voler dir la seva, Delfí Geli, que es va deixar anar i va repartir a tort i a dret. «És incomprensible el que passa. Sembla que el Girona hagi de jugar contra molts més elements que el rival», deia el president.

Sovint se sol dir que el còmput d’errades i encerts dels àrbitres al capdavall de la temporada sol ser, si fa no fa el mateix i queda compensat. No obstant això, la realitat a Montilivi no és ben bé així. De fet, ja fa temps que la sensació és diferent. En aquest sentit, Juan Carlos Martín recordava ahir a la SER algunes decisions controvertides del VAR contra el Girona. «Segur que no és premeditat perquè som humans i tots ens equivoquem i no vull pensar que hi hagi mala intenció. Tot i això, no hem tingut sort en les decisions preses. Recordo el gol de Bustos amb l’esquena a Vallecas o l’expulsió d’Stuani contra l’Elx, en els últims play-offs. Juan Carlos considera que el VAR és «una bona eina» si es fa servir «adequadament». «Sovint no és així i això condiciona els futbolistes», assegurava.

A Almeria, el Girona va encadenar la quarta victòria consecutiva, però també va sumar el quart partit seguit amb decisions clamoroses arbitrals en què el VAR, o es va abstenir o va xiular en contra dels interessos dels de Míchel. Geli n’enumerava uns quants. «Contra l’Eivissa vam veure el penal més clar que ens han fet aquesta temporada (Escobar a Baena) i que segurament veurem en molts anys i no el van ni revisar. L’altre dia a Las Palmas un penal (sobre Bustos)que era a dins ens el van anul·lar per treure’l a fora».

Reincidents

L’historial de greuges no s’acaba aquí. I és que en la jornada anterior, contra l’Oviedo, el mateix duo de diumenge, Sagués Oscoz i González Esteban però amb els papers canviats, es van estalviar un penal de Montiel a Arnau com una casa de pagès. Era el temps afegit, el Girona va endur-se els tres punts (2-1) i això va fer que l’acció al final quedés diluïda. El llistat de decisions polèmiques del VAR en contra del Girona continua.

Al gener, l’equip també va veure com el VAR li feia la guitza en tres partits consecutius. Aquells cops va ser a l’hora de traçar les línies del fora de joc en el partit de Copa del Rei contra el Rayo Vallecano a Montilivi (1-2) en què es va anul·lar el que hauria estat el 2-2 de Moreno per fora de joc, molt dubtós, del jove Gabri. Al cap de pocs dies, a Lezama contra l’Amorebieta, el VAR tampoc va concedir un gol d’Stuani per una altra posició antireglamentària. Qüestió de mil·límetres o ganes de fer la guitza? Aquesta és la qüestió. El Girona ja estava negre llavors amb el VAR perquè entre els dos partits, en la visita del Lugo a l’estadi també hi va haver capítol. Aleshores, el videoarbitratge va anul·lar altre cop un gol per fora de joc a Santi Bueno on les famoses línies tornaven a obrir el debat. Més benzina va suposar que Gorostegui Fernández, avisat pel VAR, es fes enrere en la decisió de xiular un penal per mans del gallec Diego Alende que va interceptar un cop de cap de Baena.

Un gol anul·lat a Bustos per un altre fora de joc en línia d’aquells marca de la casa, a Miranda de Ebro, i unes mans de Sipsic no assenyalades al camp del Tenerife en un xut del davaner argentí, són algunes altres accions que han fet que el Girona estigui tip de veure com el VAR el martiritza aquesta temporada.