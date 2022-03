Era el 10 de maig de l’any passat quan Víctor Sánchez va jugar el seu últim partit amb la samarreta del Western Union australià. Va ser a Perth i els minuts que va passar al damunt de la gespa, abans de ser substituït, no li van deixar massa bon gust de boca perquè el seu equip va perdre amb claredat (3-0). Li ha tocat esperar més de deu mesos per tornar a vestir-se de curt. Ja no pas per entrenar-se, perquè això ho ha anat fent des de llavors. Primer en solitari i després amb el grup, a La Vinya. La posada a punt ha durat més de l’esperat, amb algun contratemps físic pel mig que li ha fet la guitza. Però diumenge passat, a Almeria, li tocava jugar de nou. Mesos i mesos després d’aquella desfeta a Perth. En un context ben diferent perquè amb 34 anys i més de 300 aparicions a Primera en el seu currículum, debutava a la Segona Divisió. Els primers minuts amb el Girona i ben exigents. La cosa va sortir bé i ara espera tenir continuïtat. Ell, perquè està «preparat» pel que hagi de venir, i també la ratxa col·lectiva. Començant pel «difícil» partit de demà a Montilivi contra el Màlaga. Un duel que, sobre el paper, podria semblar assequible comparant la ratxa d’un i altre equip. No se’n fia ni un pèl el vallesà, que té números de gaudir de més minuts tenint en compte quin és l’escenari: múltiples baixes, sobretot en el mig del camp. Parlant en present Víctor Sánchez i també en el futur més immediat. Veu ingredients, i no pas poc, per lluitar per l’ascens perquè segons el seu parer, hi ha «una plantilla de Primera». Pujar de manera directa, tot i això, no serà pas fàcil. «Queden nou jornades i necessitem sumar tots els punts. Això vol dir que no podem fallar». Començant per demà a la nit. I seguint per un calendari que no dona treva ni permet massa relliscades.

El debut i les sensacions «Em vaig trobar molt bé, ràpid. Era un partit difícil, bastant trencat, tant en defensa com en zona d’atac. L’important era sumar els tres punts i així ho vam fer. Estic molt content pel debut i sobretot per la victòria». Es pot pujar directe? «És complicat pujar directe perquè hem de guanyar molt. Anirem per tots. Queden 9 jornades i si sumem els 27 punts possibles, pot ser que ho aconseguim. Això vol dir que no podem fallar, que hem de guanyar-ho tot. Aquesta és la nostra idea». El rol dins del vestidor «Tinc experiència, he jugat molts partits. Intentaré ajudar quan sigui. Mitja hora, des de l’inici. Tant de bo sigui el màxim possible. Estic pel que el míster vulgui. Intentaré donar el millor de mi». Ser titular el divendres «Estic preparat pel que vingui. És veritat que no jugo un partit sencer. Des que vaig rescindir a Austràlia he estat entrenant en solitari i ha sigut un temps llarg. Em trobo bé, fa unes setmanes que entreno amb l’equip i estic preparat pel que vulgui l’entrenador». El nivell de l'equip i de Segona «Mai havia jugat a Segona, però n’he vist molts partits. Hi ha un grapat d’equips que pugen de Segona a Primera perquè estan molt preparats. El Girona és de Segona, però té una plantilla de Primera. Tant de bo l’any vinent hi estiguem». El partit contra el Màlaga «Sabem que serà un partit molt i molt difícil perquè tenim baixes, perquè el Màlaga ve amb molta necessitat de sumar, perquè portem quatre victòries seguides i és sempre difícil allargar una ratxa així. Cada cop és més fàcil no guanyar un partit que necessites. Intentarem fer el màxim perquè els tres punts es quedin a casa. Guanyant ens posarem a quatre punts i ja veurem què passa als altres camps». Adaptació al grup «La meva acollida ha sigut molt bona. Ja coneixia alguns dels jugadors que hi ha. Sóc un futbolista amb experiència, que intenta ajudar a l’organització, a la gent més veterana i també als més joves. De tant en tant una xerrada sempre dona un cop de mà». La polèmica amb el VAR «Són situacions difícils, estranyes, perquè hi ha decisions que no entenem al camp. Però hem d’estar una mica al marge. Si penses en el VAR i en l’arbitratge, deixes de pensar en el joc, que és l’important. El club parlarà amb qui hagi de parlar, i nosaltres ens hem de centrar a jugar i en intentar guanyar els partits».