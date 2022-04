La jornada 38, una de les últimes de la temporada regular a la Segona Divisió, ja ha fixat els seus horaris. D’aquesta manera, el Girona ja sap quan jugarà el partit que l’enfrontarà amb l’Alcorcón, el cuer de la categoria. Serà el primer de maig, un diumenge, i a partir de les 4 de la tarda a l’estadi Santo Domingo. El partit es podrà veure en directe pel canal Movistar LaLiga. Abans, l’equip entrenat per Míchel Sánchez haurà de disputar dos compromisos més. El primer arribarà el proper dilluns de Pasqua, dia 18 d’abril, amb el duel contra el Reial Societat B a l’estadi de Montilivi, previst per a les set de la tarda. Uns dies més tard, el 23 i per Sant Jordi, els blanc-i-vermells visitaran el Cartagena (16.15 hores).