Després de dos dies de descans, el Girona va tornar als entrenaments amb la mirada centrada en el partit de dilluns a l’estadi contra la Reial Societat B. Un partit que tothom que confia que serveix per esborrar el mal regust de boca que va deixar la desfeta a Saragossa de diumenge passat (1-0). Així es va expressar Juanpe Ramírez, que considera que la derrota a la Romareda va ser «un cop dur» per a tothom. «Teníem les expectatives molt altes per tot el que significava el partit i ens vam endur un cop força dur, tant nosaltres com l’afició», reconeixia. El canari, que acaba contracte el pròxim 30 de juny ha aparcat el tema i l’ha deixat en mans del seu agent. Amb una clàusula de renovació automàtica en cas d’ascens, que té la sensació que s’activarà, Juanpe assegura que no creu que siguin els seus «darrers mesos» al Girona.

La derrota a Saragossa combinada amb la victòria de l’Almeria fa que la distància amb l’ascens directe sigui ara de 8 punts. La possibilitat de situar-se a 5 es va esvair i ara, l’equip veu com, des de darrere, els equips que volen una plaça de play-off comencen a augmentar el ritme de punts. El coixí dels de Míchel respecte al setè classificat, el Las Palmas, és de 5 punts. En aquest sentit, Juanpe no considera que hi hagi res sentenciat per dalt, ni tampoc pel que fa al play-off, on es preveuen patacades per un bitllet fins a la darrera jornada. «No hi ha res tancat ni per darrere ni per davant. Els de darrere s’acosten i tothom vol ser-hi. A dalt, igual. Ningú vol perdre la plaça d’ascens. Nosaltres ens hem de centrar a sumar els tres punts dilluns, que ja hauran jugat tots els rivals». Amb vista al partit de dilluns Juanpe avisa de la perillositat del rival, el Sanse. «És un partit enganyós», alerta. «És el filial d’un equip top d’Europa, amb jugadors de molta qualitat. S’ha de notar la necessitat de punts que tenim».

Pel que fa al seu futur, Juanpe confirmava que el Girona ha contactat amb el seu agent per mirar de renovar-li el contracte. Tot i això, el central vol estar «tranquil» i va demanar al seu agent que no li digués «res» durant el tram decisiu de temporada. Juanpe acaba contracte el pròxim 30 de juny però compta amb una clàusula de renovació automàtica en cas d’ascens. «La meva sensació és que aconseguirem l’objectiu», diu. En aquest sentit, recorda que al Girona hi està molt a gust. «Aquí m’han tractat molt bé i no tinc cap queixa del club. Crec que ells tampoc en tenen. No sé què passarà», deia per afegir que no creu que el seu temps a Girona s’acabi. «No em fa pas l’efecte que siguin els meus darrers mesos al club», assegura.