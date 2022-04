Víctor Sánchez ha hagut d’esperar per tenir les seves oportunitats a l’equip. El migcampista vallesà va arribar el primer de febrer, amb el mercat d’hivern tancat, i no va debutar fins a finals de març sortint en els últims 22 minuts de la victòria contra l’Almeria (0-1). Des d’aleshores, va gaudir de 45 minuts més sent titular contra el Màlaga (1-0) i va reaparèixer ahir amb la Reial Societat B (2-0). No només va jugar d’inici, sinó que va disputar el partit sencer en un «dia rodó».

«Sabíem que era un equip que jugava bé i que potser fallava a les àrees perquè és on més li costa, però ha sigut un partit dur i intens. Guanyar era el més important per nosaltres», va explicar Víctor Sánchez. «Per poder estar a dalt hem guanyar molt i perdre molt poc; els empats gairebé no serveixen. Intentarem guanyar els sis partits que queden. Tant de bo ens doni per pujar directe. Si no, anirem al play-off amb garanties», va parlar des de la seva experiència.