«L’únic que exigim als àrbitres és que estiguin al seu millor nivell»

«Confiança màxima» és la que s’ha instal·lat al vestidor del Girona, que ni de bon tros trontolla després de perdre dilluns contra el Tenerife. Al davant encara hi ha «tres finals» per aconseguir classificar-se pel play-off per tercera vegada. «Sembla fàcil i no ho és gens», corroborava Bernardo Espinosa, qui també donava el seu punt de vista sobre les actuacions arbitrals. La de González Esteban, la més recent, però també d’altres que han aixecat certa polseguera al llarg de la temporada.

Reacció després del 0-1

«La setmana l’encarem amb les il·lusions posades en el nostre l’objectiu. En aquests moments el que em ve al cap és tot l’any, amb situacions en les que hem estat pitjor, sent penúltims fins i tot. És per això que li hem de donar molt de valor a com estem ara, a on hem arribat i com de prop estem d’atrapar el nostre l’objectiu. Jugar un altre play-off seria increïble. Sembla que estar-hi a prop o entrar-hi cada any és fàcil i no ho és gens, ni de bon tros».

Sensacions de l'equip

«Després de perdre pot semblar que tot trontolli, però no és així. La confiança és màxima. Les sensacions dels partits és que estem molt a prop de guanyar. El nostre objectiu és acabar sent un dels sis primers classificats, pel que hem de digerir la derrota, treballant pel partit de diumenge. Hem de millorar els detalls que no ens van permetre guanyar tot i fer un partit ben seriós l’altre dia, fent moltes coses bé i tenint moltíssimes ocasions de gol. Això contra un rival que és dels que menys li generen».

El partit del Molinón

«A l’Sporting hi he estat molts anys i sé que ens trobarem una afició que viu el futbol de manera increïble. Que estarà amb el seu equip perquè ho necessita. Ens trobarem un ambient de futbol espectacular, un rival necessitat, situat en una classificació on ningú es pensava que estaria allà. L’Sporting haurà de lluitar tres finals per aconseguir la permanència. Sabia que les últimes jornades de lliga sempre determinen la situació de cada equip. I nosaltres hem arribat allà amb possibilitats d’atrapar l’objectiu. Haurem de fregar el nostre millor nivell i anar allà a guanyar perquè estem a un pas de classificar-nos per a una nova promoció. Sabem de la dificultat afegida perquè ells s’estan jugant la permanència, el que ho farà encara més complicat. Serà un partit espectacular, per mi sempre és especial tornar allà».

El paper dels més veterans

«Estem aquí per aportar el que calgui. En un dia com avui ja ho he dit a més d’un company: hem de recordar que som cinquens a la classificació. No hem de perdre la perspectiva, hi ha disset equips que desitjarien estar allà on estem nosaltres. Fa mesos ens trobàvem en descens nosaltres. Que no ens treguin el que tenim, que ens ha costat molta feina arribar fins aquí. Així doncs, tranquil·litat, l’equip està jugant bé i no ens estem desviant de la idea que té el grup. És la millor garantia per afrontar els partits que queden amb mentalitat guanyadora. A partir d’ara toca rematar la feina. Li hem de donar valor al play-off i ens sentirem orgullosos si ho tornem a aconseguir».

Els arbitratges

«Sempre he dit en aquesta mena de preguntes que els àrbitres el que intenten és impartir justícia, pel que no ens podem sentir ni molt menys perjudicats. Ells mai intenten beneficiar cap equip ni tampoc perjudicar-los. Ara bé, està clar que les seves decisions poden marcar un partit. L’altre dia, contra el Tenerife, pot haver-hi o no un penal que es pot convertir en una jugada de gol; com també pot o no que se’ns tregui una pilota que entrava a gol. En situacions així i en d’altres el VAR és quan ha d’entrar. Si està allà és perquè ens ajudi quan en directe ens poden passar per alt segons quines coses. Nosaltres no demanem que se’ns ajudi, doncs tampoc que se’ns amaguin coses. Necessitem una millor actuació dels àrbitres, si el que nosaltres fem és exigir-nos estar al màxim nivell per afrontar les tres finals que ens queden. Doncs ells també han d’estar al seu màxim nivell. Queixar-nos pot portar conseqüències, pel que no serà aquest el meu cas. Sempre intento treure una mica de ferro a aquests assumptes, tot i que està clar que quan passa una vegada, i una altra, i una altra… Quan la història es repeteix en una, en dues i fins i tot en tres temporades, la situació es fa complicada de suportar. Ara tampoc és el moment de tirar més llenya al foc, sinó d’animar-los a fer-ho el millor possible i que hi hagi una justícia clara».