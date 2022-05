Gorka Sagués Oscoz, de 41 anys, és l’àrbitre designat per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per dirigir el partit que el Girona disputarà demà a la nit (22 hores) a l’estadi de Montilivi contra el Mirandés i que li ha de servir per corroborar les seves opcions de jugar el play-off d’ascens o fins i tot per aconseguir-ne el seu bitllet de manera matemàtica, sempre i quan d’altres resultats l’acompanyin.

Amb Sagués Oscoz, del comitè basc, els gironins se’n surten prou bé ja que des del 2013 fins ara, al llarg de gairebé nou anys, dels 17 precedents que hi ha amb ell al camp només han perdut en dues ocasions i sempre a domicili: 2-1 contra el Llevant (2017) i 2-1 també amb el Tenerife, aquesta mateixa temporada. Aquest, el de l’Heliodoro Rodríguez López, és el primer dels dos partits que el basc ha dirigit al Girona. L’altre, el 0-1 al camp de l’Almeria, va acabar esquitxat per la polèmica perquè a instàncies del VAR -llavors hi havia González Esteban- va xiular un dubtós penal a favor dels locals que fins i tot faria repetir. Cap dels dos llançaments va entrar. Aquesta vegada, del videoarbitratge se’n farà càrrec Iñaki Vicandi Garrido.