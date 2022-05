El Girona té demà "el partit més important de l'any" al Plantío amb la classificació per al play-off en joc. Tenint en compte que es tracta d'una "final" per certificar l'accés a la promoció d'ascens -els gironins en faran prou sumant un punt-, Míchel Sánchez ha convocat tota la plantilla. Així doncs, l'equip viatja al complet a Burgos on, fins i tot, hi seran els lesionats David Juncà, Ramon Terrats i Darío Sarmiento. Juanpe serà dubte fins a última hora. També els acompanyen els futbolistes del filial Gabri Martínez, Èric Monjonell, Óscar Ureña, Àlex Sala, Pau Víctor i Ricard Artero.