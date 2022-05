La lesió de Borja García, un altre bon maldecap per a Míchel

L’expedició del Girona va arribar ahir a la tarda amb la satisfacció d’haver fet la feina a Burgos amb el punt (0-0) que certificava una nova presència al play-off. La plantilla va fer nit a Saragossa, on va fer una suau sessió de recuperació al matí. Tota l’atenció està ja centrada en el partit de dijous contra l’Eibar a Montilivi, en l’anada de la primera eliminatòria de la promoció. Un partit d’allò més important i en el qual els problemes se li poden acumular a Míchel. El tècnic va veure com Borja García abandonava diumenge la gespa del Plantío plorant, conscient que s’havia trencat i que no podria ajudar l’equip en els pròxims partits. En aquest sentit, el madrileny està pendent de fer-se proves a l’abductor però fa tota la sensació que està descartat pels dos partits contra l’Eibar. Una baixa sensible per a Míchel, que sempre ha confiat en Borja García i l’ha fet un fix a les alineacions. Qui també s’havia convertit en indiscutible les darreres jornades era Iván Martín. L’extrem cedit pel Vila-real, reconvertit per Míchel a pivot, va ser baixa d’última hora a Burgos per culpa d’uns problemes musculars a l’isquiotibial. Les previsions amb el jugador basc no són tan pessimistes com amb Borja García i, fins i tot, hi ha l’esperança que pugui estar disponible per dijous.

Una bèstia negra per iniciar el camí de l’ascens No s’acaben aquí els problemes del Girona per dijous. Ramon Terrats ja va ser baixa a Burgos i ho té molt complicat per ser-hi dijous. Sense Borja García ni Terrats, el mig del camp encara perd més efectius perquè Ibrahima Kébé es va ressentir dissabte de les molèsties al menisc i tampoc va ser a la banqueta del Plantío. El pivot malià es pot perdre fàcilment els dos partits contra l’Eibar i caldria veure com evoluciona del genoll per a poder disputar una hipotètica segona eliminatòria. Amb el mig del camp sota mínims, Míchel, com a mínim ha pogut recuperar Víctor Sánchez per aquest tram final. El vallesà ja va reaparèixer a Burgos per aportar consistència i veterania als darrers minuts del partit. En la mateixa línia, Juanpe va tornar. Per la seva banda, Juncà continua el procés de recuperació mentre que Darío Sarmiento ja treballa amb el grup.