«Girona mereixia l’ascens, és immortal i sempre s’aixeca; som a Primera»

Serè, tranquil i amb el saber estar de tot un gran professional. Respectant, sempre, un rival, el Tenerife, que ahir s’acomiadava de la temporada entre llàgrimes. La imatge era per emmarcar. Míchel Sánchez va sortir a la compareixença de premsa tot just després d’aconseguir l’ascens a Primera Divisió amb un triomf a l’Heliodoro acompanyat de tots i cadascun dels membres del cos tècnic del Girona. Tots mereixien el reconeixement. Sense ells, hauria sigut impossible tornar a fer història.

«Ha sigut una setmana de treballar la mentalitat del que hem fet com una família. Només volíem que fessin el que hem fet en dia a dia. Els de blau (el cos tècnic) hi som per ajudar-los. Junts podem amb tot. L’staff ha crescut molt. He hagut de posar molt poc per part meva perquè han fet un treball espectacular. Hem aconseguit un ascens que Girona mereixia. Girona és immortal i torna a aixecar-se. Gràcies a Déu estem a Primera».

«En aquests partits hi ha moltes emocions. Sabíem que tindrien els seus minuts. Tenen una afició espectacular. Ramis m’ha felicitat quan ha acabat el partit. L’esportivitat ha estat increïble i exemplar. S’han respectat molt els dos equips. El guió era guanyar i ho hem fet. Ens han empatat i havíem de continuar buscant el gol».

«L’alegria major ha estat per tots. Parlem de les nostres famílies, amics... Els que ens han donat suport sempre».

«La clau ha sigut que l’equip ha fet el que havia de fer. Ser protagonistes de la pilota. No hi ha hagut dubtes en un ambient espectacular de l’afició del Tenerife. Hem comptat amb el factor sort».

«Hem de fer-li proves, però no té bona pinta. Ha fet un final de temporada boníssim. Ha hagut de sortir Samu sense quasi escalfar. Tots han estat endolladíssims».

«El treball en el dia a dia és espectacular. Era convèncer-nos que es podia fer. Però sempre ho he tingut clar que ascendirem. Tot es reafirma».

«Resiliència. Perquè han sabut persistir en un treball dur i amb moments de patiment. Quique Cárcel és el gran artífex de l’ascens. Tots li hem d’agrair que avui el Girona sigui a Primera Divisió».