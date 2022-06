El Girona treballa per allargar la cessió de Baena i Lozano una temporada més

Un a un aniran desfilant. És el pa de cada estiu. L’escenari habitual. Acabada la temporada i amb el juny encarant el seu tram final, tots aquells futbolistes que han vestit la samarreta del Girona com a cedits saben que se’ls ha acabat el seu vincle amb Montilivi. La majoria ja no tornen, se’n van als clubs d’origen i miren de fer-hi carrera allà, acabi o no funcionant la cosa. Alguns repeteixen l’experiència. L’experiment ha funcionat i totes les parts estan d’acord en posar-s’hi de nou. Fins i tot, n’hi ha que ho fan amb ganes de reivindicar-se. Cada cas és un món. Aquest últim curs, fins a sis jugadors de préstec han treballat a les ordres de Míchel Sánchez. Amb més o menys sort, menor o major protagonisme. El 30 d’aquest mes, se’ls acaba la cessió. Nahuel Bustos, Pablo Moreno i Darío Sarmiento tornen a ser, de ple dret, futbolistes del Manchester City. Tots ells amb el futur incert. I què passa amb Pol Lozano i Álex Baena? En un primer moment, haurien de tornar a la disciplina de l’Espanyol i el Vila-real, respectivament. Aquesta és la idea. Però el seu rendiment ha sigut molt positiu i a Montilivi hi ha ganes de repetir.

Pujar a Primera hi juga a favor. Un reclam més per seduir els futbolistes. Lozano ha participat en 35 partits, 29 d’ells sortint a l’onze titular. Ha acumulat 2.492 minuts, ha vist 9 targetes grogues i ha marcat un gol. La seva inèrcia ha anat a l’alça i ha acabat la temporada ratllant la perfecció. És un jugador que agrada a Míchel i a la direcció esportiva. Lozano treu conclusions positives d’aquest any, malgrat que el seu desig és el de consolidar-se a l’Espanyol. Caldrà veure què hi tenen a dir totes les parts implicades. De moment, ahir en parlava Domingo Catoira, director esportiu blanc-i-blau: «Estem molt feliços per ell. Si cada jugador que és propietat nostre i surt cedit, té la fortuna i la voluntat de treballar, el que li permet créixer i obtenir bons resultats com és el cas de Pol Lozano, ens n’alegrem moltíssim. Estem avaluant cada jugador cedit de manera individual i ho anirem avançant en els propers dies. Tots o gairebé tots saben quina és la situació pel seu proper curs». Per tant, compàs d’espera.

Baena també vol triomfar al Vila-real. La competència és ferotge, però el seu bon paper a Montilivi (45 partits, 3.281 minuts, 6 assistències i 5 gols) l’ha posat a l’aparador. Perquè li arribi una oportunitat sota les ordres d’Unai Emery o perquè d’altres clubs truquin a la seva porta. El seu cas és una mica més complex que no pas el de Pol Lozano, però ni de bon tros està descartat que l’andalús repeteixi aventura a Girona.

Un altre dels que han arribat cedits és Iván Martín. S’hi ha estat uns mesos, des del gener. Per contracte, sempre i quan no s’acabi trencant a darrera hora, si es pujava a Primera s’acordava la seva continuïtat pel que el curs vinent també formarà part de la plantilla.