El sac de jugadors cedits comença a emplenar-se

El Girona va ser l’últim equip de la Lliga en anunciar un fitxatge. Amb un pressupost molt inferior a altres equips de la Primera Divisió i conjunts de les cinc grans lligues europees, Quique Cárcel sabia quan va començar el mercat que el club hauria d’incorporar jugadors, principalment, que arribessin lliures o cedits per altres equips. Només en alguns casos pagar traspassos.

Els tres primers fitxatges que han arribat ja són un exemple d’aquesta política. David López va arribar lliure de l’Espanyol després que el club blanc-i-blau no el renovés. Castellanos va aterrar a Montilivi procedent del del New York City en qualitat de cedit, la mateixa fórmula que Yan Couto, si bé el lateral brasiler té com a club d’origen el Manchester City, la joia de la corona del City Football Group.

Les noves incorporacions que tancarà el Girona, i que es poden donar pràcticament per fetes, són la de Rodrigo Riquelme, que arribarà cedit de l’Atlètic de Madrid, i la de Yangel Herrera, també cedit per part del Manchester City.

La nova normativa en relació amb les cessions de la FIFA limita el total de jugadors que pot tenir en qualitat de cedit un club fins a un màxim de vuit. D’aquests vuit jugadors, un total de tres poden provenir d’un mateix equip. Queden exempts de les limitacions els jugadors de fins a 21 anys i els formats al club.

Un cop concretats aquests fitxatges, els blanc-i-vermells haurien gastat quatre dels vuits jugadors cedits que podria arribar a tenir. Són Taty Castellanos, Riquelme, Yangel Herrera i Iván Martín, cedit pel Vila-real. Yan Couto no comptabilitza, ja que té vint anys i queda exempt de les limitacions de la nova normativa, que va entrar en vigor per primer cop l’1 de juliol del 2022.

A més a més, el club ja sap que des del Manchester City podran arribar un màxim de tres jugadors. De moment, i segons el que estipula la normativa, Herrera seria l’únic que computaria. Couto en queda fora en ser sub21 i Castellanos no entra en aquest grup perquè el club d’origen és el New York City, no pas el Manchester City. Pertanyen a la mateixa matriu, però consten com a dos equips diferents. Aquest fet és aplicable a la resta d’equips del grup City.

A poc a poc, el sac de les cessions es va omplint, però també es redueix el nombre de jugadors que poden arribar amb aquesta modalitat. Un punt clau perquè puguin arribar més jugadors cedits a Girona serà buscar talent sub21 lliure de restriccions. Les altres opcions, jugadors lliures, o passar per caixa.