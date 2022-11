«És important fer un pas endavant»

Cada jornada que passa Míchel està més content amb la feina dels seus jugadors. L’empat al Bernabéu va ser el punt d’inflexió necessari per posar fi a les males sensacions i demostrar caràcter i personalitat independentment del rival. Si divendres passat era contra l’Athletic (2-1), ahir va ser davant l’Elx (1-2). La segona victòria consecutiva que permet encarar l’aturada pel Mundial amb optimisme.

«El que més m’ha agradat és que ens hem sobreposat a moltes situacions adverses: Miguel no podia sortir, després s’ha lesionat Yangel, el gol en contra, el gol anul·lat... L’Elx ha sortit amb una intensitat superior a la nostra, ens hem equivocat en aquest sentit, però l’equip ha tingut una mentalitat espectacular. M’agrada que tinguem aquesta capacitat per reposar-nos als cops i també personalitat. L’Elx és un rival molt difícil i té molt bons jugadors, no sé si la gent ho valora. Em semblava un partit complicat, com així ha sigut. És veritat que mentalment no estan tan frescos com nosaltres, però si ens hem anat posant al partit ha sigut perquè ens ho hem guanyat nosaltres. Per mi és molt important que l’equip faci un pas endavant. També hem sabut patir per moments», va dir el tècnic. Sobre el gol anul·lat va explicar que «tothom de l’Elx m’ha dit que és gol i ho agraeixo. És futbol».

Afegia: «L’aturada ens servirà per recuperar gent. Estem en un bon moment. Deia que per estar en una situació còmoda havíem de tenir 20 punts, però en tenim 16 i encara ens falta per aconseguir la nostra millor versió. Hem de treballar sobre això per ser un equip encara més sòlid després de l’aturada i mantenir algun cop la porteria a zero, encara que la diferència entre gols a favor i en contra sigui de les millors de la categoria. El balanç és bo. Estic satisfet, tot i que hem de continuar millorant coses». Míchel va referir-se als lesionats: «Teníem tres dubtes: Miguel, Yangel i Arnau. Amb qui més en teníem era amb Arnau, perquè arrossega molèsties al bessó, però al final ha sigut el que més ha aguantat. Els altres dos han fet l’intent de ser-hi, malgrat que no s’han vist amb cor per donar la seva millor versió». Alhora, va parlar del davanter argentí cedit pel New York City. «Taty ens dona molt. Sé que ell pot patir per dins, però l’equip treballa bé en atac i genera situacions. Li anirà bé el gol, encara que el més important és que ens ha donat la victòria a tots. El seu treball és espectacular i és un jugador molt important per nosaltres», va assegurar.