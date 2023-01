A poc menys d'una setmana perquè es tenqui el mercat d'hivern, el Girona continua movent-se per reforçar la plantilla. Aquesta tarda ha anunciat el fitxatge del defensa peruà Alexander Callens fins al 2025, que arriba lliure després de tancar una etapa de cinc temporades al New York City. Es tracta d'un central de perfil ràpid, de 30 anys, amb passat al filial de la Reial Societat B i al Numància, que completarà l'eix central blanc-i-vermell on Míchel hi té ja Bueno, Bernardo, David López i Juanpe, a més a més, del polivalent Javi Hernández, que hi pot jugar si cal.

L'arribada de Callens és l'avantpenúltim moviment del Girona que, per poder-lo inscriure ha de dona una baixa. L'escollit és Samu Saiz, que fa dies que no s'entrena amb l'equip perquè negocia la rescissió del seu contracte. Manu Vallejo també té molts números de fer les maletes i dubta entre Oviedo o Saragossa, sense descartar una oferta de darrera hora que pugui arribar de Primera.