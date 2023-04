Barça-Girona: Màxima igualtat al Camp Nou (0-0)

Avui ha estat una nit gran. D'aquelles en què valores més que mai estar a Primera Divisió. Amb el Camp Nou ple. El Girona no tenia res a perdre, però sí molt a guanyar. Al final, ha estat un empat sense gols en un partit en què el conjunt blanc-i-vermell no ha tingut res a envejar al Barça. Al contrari. Pot estar molt orgullós. A més a més, el descens s'allunya fins a vuit punts.

Fidel a les seves idees, l'equip de Míchel ha sortit decidit a mostrar al món com de bé juga. Tenint cura de la pilota mitjançant possessions llargues. Tsygankov ha il·lusionat de seguida amb una rematada a fora, igual que Taty enviant-la al lateral o Javi Hernández amb un cop de cap massa tou en una acció de córner. Generar perill a l'àrea de Ter Stegen ja era molt significatiu, encara que, com se sap, el Barça és molt Barça i del no-res és capaç de qualsevol cosa. Lewandowski ha topat amb el travesser. La més clara, però, ha estat un xut d'Araujo directe a l'escaire salvat per Gazzaniga. No ha entrat per poc. El Girona tenia el partit sota control.

Sobretot, a partir de l'entrada d'Aleix Garcia a la segona part. Pel costat blaugrana, Xavi ha aprofitat el descans per donar pas a Kessie. Kounde ho ha intentat amb un cacau desviat. El públic del Camp Nou s'ha anat desesperant veient que el Barça no ho aconseguia contra el Girona. Els xiulets eren una constant. I encara més quan l'ocasió més clara ha sigut pels blanc-i-vermells. Taty continua lamentant-se intentant entendre per què ha fallat. L'argentí estava sol davant Ter Stegen. Per poc no hi ha arribat també Riquelme, però Araujo l'ha frustrat. Els blaugrana han acabat dels nervis. El Girona se n'ha anat amb el cap ben alt i un punt més per l'objectiu.

LA FITXA

Barça: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Eric, Balde, Sergio Busquets, Sergi Roberto (Kessie, min.46), Gavi, Raphinha (Jordi Alba, min.75), Ansu Fati (Ferran, min.68) i Lewandowski.

Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, David López, Javi Hernández, Oriol Romeu, Iván Martín (Valery, min.84), Borja García (Aleix Garcia, min.46), Tsygankov (Riquelme, min.70), Toni Villa (Yan Couto, min.60) i Taty Castellanos (Stuani, min.60).

Gols: Cap.

Àrbitre: Mateu Lahoz. Ha amonestat Taty Castellanos i Stuani (Girona).

Estadi: Spotify Camp Nou, 78.425 espectadors.

