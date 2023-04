Sense temps de carregar piles ni desconnectar i, amb la patacada anímica de perdre Toni Villa per una bona colla de mesos, el Girona torna en escena aquest vespre. L’objectiu no ha variat i continua sent el d’atrapar els punts necessaris per certificar la salvació. Amb tres més, probablement, n’hi hauria prou i aconseguir-los avui podria suposar escriure una nova plana al llibre d’or d’història del club. Montilivi, amb tot venut de fa dies, serà el de les grans ocasions i bullirà per rebre el Madrid, un dels grans de la Lliga i vigent campió d’Europa. Un context que, amb els vuit punts de marge respecte al descens, convida a gaudir del moment sense renunciar a res. Perquè, el Girona ha demostrat durant aquesta temporada que és capaç de qualsevol cosa. I si no que li ho preguntin a Carlo Ancelotti, que ja va veure com els de Míchel s’enduien un punt del Bernabéu (1-1) a la primera volta. Si llavors va ser difícil, la dificultat d’avui serà encara més extrema, perquè, com de costum, el conjunt blanc arriba al final del curs com un coet i amb la semifinal de la Lliga de Campions contra el City com a gran objectiu. Un repte màxim, sens dubte, que el Girona haurà d’encarar minvat. Toni Villa, Aleix Garcia, David López -que no s’ha recuperat a temps- Yangel Herrera, Borja García i Kébé estan lesionats. Míchel, per contra, recupera Bueno i Castellanos, després de complir sanció.

El d’avui és un dels partits més esperats de la temporada. Les visites del Barça i del Madrid solen fer una il·lusió especial perquè suposa enfrontar-se a dos transatlàntics del futbol. Tot i això, possiblement el partit no arriba en el millor moment per al Girona que, si bé està prou tranquil a la classificació, segurament no ha pogut preparar com voldria una cita així. Les lesions de Villa i Aleix Garcia han trasbalsat els plans de Míchel, que haurà de reinventar-se un cop més i cercar solucions en una plantilla en què confia «al màxim». En aquest sentit, un dels dubtes és saber qui serà l’encarregat de jugar a la mitjapunta per davant de Romeu i d’Iván Martín. Les baixes al mig del camp han deixat Míchel amb només Iván Martín i Reinier com a homes que poden adaptar-se a aquesta posició. L’opció d’Artero per un partit com el d’avui, sembla massa agosarada.

L’altre dubte és el substitut de Toni Villa. A Valladolid va ser Valery, però se’l va veure poc i Riquelme entra en l’equació per jugar a l’esquerra. A dalt, Castellanos hauria de recuperar el seu lloc un cop complerta la sanció. A darrere, Juanpe i Bernardo es disputen un lloc al costat de Bueno, mentre que Arnau, que avui tindrà un nou examen i, en principi, Javi Hernández ocuparan els dos laterals.

A onze punts del Barça i amb l’atenció posada en les semifinals de la Champions contra el Manchester City i la final de Copa amb l’Osasuna, hom podria pensar que el Madrid vindrà aquí de passeig. El grau de competitivitat de l’equip fa pensar que no serà així, tot i que Ancelotti reserva Benzema, amb un cop. A més a més, Alaba, Mendy i Hazard són baixa per lesió i Ceballos per sanció. Camavinga i Rodrygo arrosseguen molèsties però seran a Montilivi. Qui no hi serà és el palamosí Álvaro Rodríguez.