El pitjor del Girona-Reial Madrid no ha estat el resultat. Amb el 0-3 al marcador i el partit sentenciat en el temps afegit, Nacho ha protagonitzat una imatge que no pot tenir cabuda en el futbol. Una dura entrada del defensa blanc a Portu ha provocat una greu lesió al de Beniel. El jugador del Girona ha estat retirat del terreny de joc en llitera i ha marxat amb l'ambulància. Es pateix per la gravetat de la lesió.

¡La entrada de Nacho sobre Portu que le costó la EXPULSIÓN! 😱#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oJilglcckK — DAZN España (@DAZN_ES) 30 de septiembre de 2023