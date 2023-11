Ara sí. S’ha acabat dir-ho amb la boca petita, mirar d’esquivar la paraula Europa en cada conferència de premsa o recordar que l’objectiu del Girona és la permanència. Parlar de salvació amb l’equip líder en solitari després de dotze jornades amb 31 punts és una broma que ja no cola de cap de les maneres. Encara que, ara mateix sembli impossible, aquest Girona perdrà partits durant la temporada, només faltaria. El que no farà però, és ensorrar-se i acabar patint per mantenir la categoria. És aquí, on Míchel ja no va poder mossegar-se més la llengua i, endut per l’eufòria del gran partit dels seus homes a Pamplona, diumenge passat va aparcar el discurs de la salvació per fixar-ne un altre. «L’objectiu de la salvació és molt a prop. Hem d’anar canviant la primera meta i mirar de fer un pas més. Sé la pressió que em poso a mi i al club. Podem lluitar per estar entre el quart i el sisè lloc », deia obertament a la sala de premsa del Sadar. Clar i català: Europa. En aquest sentit, amb l’equip com un coet en una dinàmica de joc i resultats de candidat al títol de Lliga, la realitat assenyala clarament que entrar a competició europea ha passat a ser la prioritat. Arribats aquí, toca moure peça i fer el que tant la temporada passada com en la del debut -els dos cops en què l’equip ha tingut aspiracions europees- es va realitzar: disposar de la llicència UEFA que atorga un comitè de la Federació Espanyola de Futbol. Es tracta d’un tràmit que es comença a agilitar a principis d’any i que la majoria de clubs de Primera fan. Així, la UEFA demana a la Federació Espanyola el llistat d’equips que han demanat la llicència i, llavors un cop analitzat, atorga la llicència per poder disputar competició europea la temporada següent.

Els requisits que exigeix la UEFA i que han de presentar els equips estan dividits en tres branques: infrastructures, àmbit legal i qüestions financeres. Qualsevol club de la Lliga Espanyola compleix amb totes les garanties els requisits per competir a Europa, tot i que és necessari expedir la llicència per tal de ser-hi admès per la UEFA. En el cas de les infrastructures, Montilivi està homologat per la Lliga en tots els aspectes relacionats amb la seguretat i prou capacitat per acollir partits de competició continental. A partir d’aquí, caldrà veure si hi podria fer falta algun tipus d’actualització, sobretot si l’equip es classifiqués per la Lliga de Campions.

Una de les preguntes, o dubtes, recurrents entre l’afició si els de Míchel entren a les places que donen accés a la Lliga de Campions, és saber si el Girona es podrà enfrontar al Manchester City, club que, com els gironins, pertany al City Football Group. Des del club, s’han fet les consultes pertinents i la resposta és clara. No hi haurà cap problema per, arribats al cas, enfrontar-se al Manchester City. Cal recordar que el City Group controla un 47% del pastís accionarial, mentre que la resta pertany a Marcelo Claure (35%) i Pere Guardiola (16%) i als petits accionistes (2%). El canvi i flexibilització en la normativa de control econòmic de la UEFA d’aquest juliol passat ha ajudat que clubs amb el mateix propietari puguin competir a Europa. Cal recordar que la UEFA va obrir un procediment aquest any a Aston Villa i Vitoria Guimaraes, Milan i Tolosa, Brighton i Saint Gilloise, clubs que pengen de la mateixa propietat. Al final, gràcies a la modificació de la normativa, la UEFA va acceptar la inscripció de tots aquests clubs en competicions europees. A més a més, també hi ha el precedent no gaire llunyà del Leipzig i el Salzburg, dos clubs propietat de Red Bull, que van enfrontar-se a la Liga Europa. En aquell cas, l’empresa propietària va empescar-se-les perquè això pogués passar i va fer constar que Red Bull tan sols era el patrocinador del Salzburg i, en cap cas, el propietari.