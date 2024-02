En qualsevol botiga o negoci de l’àmbit que sigui, sempre hi ha alts i baixos al calaix. Hi ha mesos que hi entra més calé i d’altres que no tant. No obstant això, els propietaris sempre se les empesquen perquè els números surtin i evitar, així, problemes. A Montilivi, metafòricament parlant, el calaix va ben ple de punts i, tot i que les darreres tres setmanes han estat fluixes (un únic punt dels darrers nou en joc), la victòria de dilluns contra el Rayo (3-0) ha tornat a dur l’alegria i les bones notícies al club. El triomf contra els madrilenys va servir per tallar la primera petita mala ratxa de la temporada i, alhora, esvair qualsevol dubte al voltant d’un Girona que torna a ampliar el coixi respecte al cinquè, l’Athletic Club, fins als deu punts. I sí, els números sortien abans de jugar contra el Rayo i surten encara més havent guanyat. Així ho diu la història, que xifra en 68 punts, la mitjana necessària per quedar quart i atrapar les posicions de Champions League. A partir d’aquí, i amb 59 punts ja al sarró, al Girona n’hi faltarien només nou amb dotze jornades encara per disputar-se. Una fita que, si no fos perquè parlem de futbol, hauria de ser relativament còmode d’assolir per a un equip que, llevat del Madrid, va un parell de marxes més que la resta.

Les darreres quatre temporades ha calgut arribar als setanta punts per garantir-se un bitllet per a la Lliga de Campions. La Reial Societat en va necessitar 71, mentre que el Sevilla el va aconseguir els tres cursos precedents amb 70, 77 i 70 respectivament. La xifra que marca la diferència entre Champions League i Europa League, és a dir, entre el quart i el cinquè, s’ha mogut els darrers quinze anys entre els 77 del Sevilla del curs 2020-21 i del València el 2014-15 i els 58 del Màlaga (2011-12), en la campanya en què va ser més barat. La quarta posició se l’han repartida aquests anys entre Sevilla (sis cops), València (dos), Vila-real (dos), Reial Societat (dos), Atlètic de Madrid, Athletic Club i Màlaga. Això, sí la mitjana de punts que ha necessitat el quart classificat durant aquestes quinze últimes temporades és de 68. Això vol dir que, si fem el compte de la vella, el Girona en faria prou amb tres victòries més arribar-hi i tenir-ho. Segurament no serà matemàtic, però amb l’Athletic Club viu a la Copa i l’Atlètic de Madrid immers tant a la Copa com als vuitens de final de la Champions League encara, tot fa pensar que difícilment signaran un tram final de curs a l’alça. Els números del Girona agafen encara més magnitud si mirem una posició més avall: el sisè, el Betis, l’equip que jugaria Conference League. La distància amb el conjunt andalús és una salvatjada: disset punts. Encara més grossa és la diferència entre els gironins i la Reial Societat, setè i, en principi primer equip que no jugaria a Europa. Entre els de Míchel i els bascos hi ha, ara mateix, dinou punts. Val dir que el setè lloc pot donar dret a la Conference League si el campió de Copa acaba entre els sis primers classificats. Mentrestant i tot i que la distància contra el Reial Madrid només és de sis punts, al vestidor i al club, tothom té clar que la Lliga no és la guerra del Girona. Míchel ja feia temps que ho deia i les dues derrotes contra Madrid i Athletic van donar-li la raó. Tanmateix, després de perdre a Bilbao, el tècnic madrileny va voler fer un cop d’efecte anunciant que l’objectiu del Girona ja era «lluitar per entrar a la Champions League». Unes paraules meditades i que va deixar anar per treure pressió als seus homes i alhora esperonar-los cap a aquest repte tan engrescador, que seria històric. De moment, va per molt bon camí. I és que a banda de mirar el cinquè classificat, la victòria contra el Rayo va permetre als gironins recuperar la segona posició i tornar a tenir el Barça per darrere amb dos punts menys. D’altra banda, entremig, encara hi ha l’Atlètic de Madrid, quart set punts per sota del Girona. En aquest sentit, les quatre primeres posicions podrien quedar definides en els duels directes que han d’enfrontar a Girona, Barça i Atlètic. A més a més, el conjunt de Xavi visita diumenge l’Athletic Club a San Mamés en un partit que, si el Girona guanya a Mallorca, pot servir-li per treure punts a un dels dos o tots dos.