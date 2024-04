El Girona posa la directa cap a la Champions (4-1)

La relliscada de l'Athletic divendres dibuixava la possibilitat d'obrir encara més forat respecte al cinquè i posar un peu i mig, sinó tots dos, a la Champions League. Calia fer el pas, això sí, en un Montilivi a rebentar contra un rival que s'hi jugava la vida i que arribava amb la pressió de veure com els rivals directes havien guanyat. El premi d'acostar-se a la Champions per als gironins, tanmateix, havia d'impulsar els gironins a treure la versió letal i fiable com a locals. És el que esperaven els més de dotze mil espectadors que s'han aplegat a Montilivi disposats a veure un nou recital. I així ha estat. El Girona va mudar-se amb el vestit de gala i en un inici sulfurant ha deixat el partit sentenciat en vint minuts. I quins vint minuts! L'equip tenia ganes de passar-s'ho bé i de seguida s'hi va posar. Una centrada deliciosa de Savinho ha acabat amb un cop de cap subtil d'Èric Garcia al fons de la xarxa per obrir el marcador. L'1-0 ha esperonat els gironins que no van afluixar el ritme i van continuar assetjant la porteria del Cadis. Des de la banda, Mauricio Pellegrino es desesperava veient com els seus homes no presentaven oposició. La piconadora continuava engegada. Que si un canvi de joc perfecte de Blind a Couto, que si un altre d'Èric Garcia a Savinho, que si Iván Martín trencant pel mig, Savinho fent l'entremaliat... Tot sortia i el segon gol no trigaria a arribar després d'una pilota al pal de Yangel Herrera. En una acció col·lectiva d'atac, Miguel Gutiérrez ha deixat la pilota d'esperó perquè Iván Martín, amb rosca ben precisa clavés la pilota on no podia arribar Ledesma. «Ohhhhhh!» s'ha sentit immediatament abans de la fressa de la pilota amb la xarxa que va precedir al crit de «gol» de Montilivi.

En la darrera acció de la primera part, Savinho ha estavellat un intent de vaselina al travesser L'ovació espontània de l'estadi als jugadors era un símptoma ben clar que el que veia els agradava molt. La Champions era més a prop. El 2-0 donava molta tranquil·litat a un Girona que ha començat amb dues internades per la banda dreta de Couto que no va poder fer una bona centrada. El Cadis havia fet entrar Escalante i Chris Ramos a la mitja part per mirar de canviar la dinàmica d'un partit que tenia ben coll amunt. Pitjor no ho podien fer i els andalusos s'han estirat una mica. Així arribaria un xut de Lucas Pires ben resolt per Gazzaniga. Veure's amb la feina feta amb només 2-0 podia fer relaxar un xic els jugadors gironins i fer que s'obrís una escletxa a l'esperança del Cadis. Ni parlar-ne. Faltava Dovbyk per afegir-se a la festa i l'ucraïnès ha aparegut per sentenciar el partit en una acció dins l'àrea petita en què ha fet el que ha volgut abans de batre Ledesma.

Ara sí, tot estava dat i beneït. El partit, tanmateix, no s'havia acabat i el Cadis va retallar distàncies amb un gol d'Escalante que Gazzaniga ha tret quan ja era a dins. I el Girona, que havia aixecat el peu de l'accelerador ha dit «ah sí? En voleu més?». I va aparèixer Portu, el més savi de la classe, per aprofitar una indecisió defensiva i fer el quart del vespre. El partit ha acabat amb Gazzaniga en pla estel·lar salvant una rematada franca de Ramos. A partir d'aquí ha començat una nova festa i els jugadors han celebrat la classificació per Europa primera vegada a la història amb unes samarretes commemoratives.

Recupera el minut a minut:

En directo

FINAL DEL PARTIT! EL GIRONA ÉS D'EUROPA!

86'. Doble canvi al Girona: marxen Dovbyk i Savinho i entren Pablo Torre i Toni Villa

82'. GOOOOOL DEL GIRONA! GOOOOL DE PORTU!

81'. GOL DEL CADIS! GOL D'ESCALANTE!