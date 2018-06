Comença el rodatge d'una nova sèrie coreana al centre de Girona

Ahir va començar a Girona el rodatge de la sèrie coreana Recuerdos de la Alhambra, que es podrà veure arreu del món a través de la plataforma Netflix. Segons ha explicat la productora, la sèrie narra les aventures d'un grup de joves coreans que visita la ciutat andalusa a la recerca d'aventures. Ahir es van començar a gravar les primeres escenes al Pont de Pedra i la Rambla, fet que va generar curiositat per part de veïns i turistes. L'equip de producció, però, va procurar que no es poguessin prendre imatges dels actors ni del rodatge de les escenes, amb l'objectiu de mantenir el màxim de secretisme.

El rodatge s'allargarà fins aquest divendres, 22 de juny. Fins a la ciutat s'ha traslladat un equip tècnic format per 160 persones, entre les quals hi ha mig centenar d'«extres» gironins que van participar en un càsting el passat mes de maig on es demanaven «homes i dones d'entre 16 i 60 anys». Al llarg d'aquesta setmana, mentre duri el rodatge, hi haurà afectacions a la circulació al Barri Vell. Per exemple, una part de l'aparcament de la Copa està reservat al camp base de l'equip de rodatge. A més, s'aniran fent talls de circulació de vehicles i vianants al Pont de Pedra, el carrer Nou del Teatre, la pujada del Rei Martí, la pujada de Sant Feliu i el carrer de les Ballesteries.

Recuerdos de la Alhambra està dirigida per Ahn Gil-Ho i protagonitzada per alguns dels actors i actrius coreans més populars del moment. Aquesta no és la primera vegada que la ciutat de Girona acull el rodatge d'una sèrie coreana. El setembre de 2016 s'hi va enregistar bona part de The Legend of the blue sea, que va donar a conèixer Girona en el mercat coreà.

En el seu moment, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va celebrar que es reconegui la ciutat com un «espai idoni» per a produccions d'aquest tipus, i va considerar que aquest nou rodatge tindrà una repercussió similar a la que va tenir en el seu moment Joc de trons, no tant per l'augment de visitants sinó pel prestigi que atorga.