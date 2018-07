Els assalts amb força en domicilis i establiments van a l'alça a Girona

Els robatoris amb força es mantenen a l'alça i aquesta és una tendència que enguany es pot comprovar si s'observen les dades obertes dels Mossos d'Esquadra que comprenen els primers cinc mesos de l'any.

Aquests delictes contra el patrimoni han pujat un 14,3% respecte a l'any anterior, xifra que suposa que a la Regió Policial de Girona es van denunciar fins a 2.449 fets entre gener i maig de 2017; mentre que enguany els casos coneguts arriben fins als 2.800. Això representa 560 robatoris al mes i més de 18 cada dia.

Un 20% més en tres mesos

Durant els primers tres mesos de l´any, de robatoris amb força en domicilis n´hi ha hagut 1.012, un 20,9% més que en el mateix període de l´any passat. Les xifres pertanyen al balanç de criminalitat del Ministeri de l´Interior. Unes dades que poden canviar a partir dels mesos d´estiu perquè és quan la policia rep moltes denúncies.



L´agent dels Mossos d´Esquadra Marta Pla, que pertany a la Unitat Regional de Proximitat i d´Atenció al Ciutadà de Girona (Urpac), explica que si bé es poden donar més casos de robatoris a l´estiu en habitatges, també és una època en la que els Mossos d´Esquadra reben moltes denúncies de propietaris de segones residències. Perquè són persones que sovint passen mesos que no han anat a la casa que tenen en aquesta zona residencial i segurament els han robat en una altra època, però s´ho troben en anar-hi a passar les vacances.



Afegeix que el robatori més freqüent en els habitatges és el robatori amb força, si bé en algun moment també es troben casos de robatoris amb violència i intimidació, com són els coneguts com a assalts violents.

El robatori amb força en un domicili és aquell que es dona per una d´aquestes tres formes, ressalta l´agent dels Mossos Marta Pla: es forcen els accessos fent força –per exemple, fent malbé el bombí de la porta–; també hi ha l´escalament, és a dir, els lladres entren per les finestres; i, finalment, també hi ha els delinqüents que utilitzen claus «falses», és a dir, utilitzen claus perdudes o se´n fan una còpia, entre altres sistemes.



Per evitar ser-ne vítima, l´agent dels Mossos d´Esquadra insisteix que cal posar mesures de seguretat i seguir un sèria de consells (vegeu pàgina següent).



Els robatoris en habitatges són un fet delictiu que preocupa la ciutadania i la policia. Els Mossos d´Esquadra hi van dedicar fins a 264.000 hores durant el 2017, xifra que equivaldria a tenir 156 agents al carrer només pel que fa a prevenció d´aquests fets.



A les comarques gironines, l´any passat els robatoris amb força de domicilis van caure un 2,99%. Van arribar als 3.507, quan el 2016 la xifra havia estat de 3.615.



Aquest mes de juny, els Mossos van desarticular una banda que feia anar de bòlit als agents. I és que van cometre almenys 102 robatoris sense deixar rastre. Gràcies als mesos d´investigació, els Mossos van poder acreditar que els seus integrants anaven a robar en grups de tres i un d´ells els esperava en un cotxe a uns 3 quilòmetres on els altres dos anaven a trobar-lo a peu. Els Mossos van arrestar set persones i van desarticular el grup.